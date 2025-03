​Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będzie w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy m.in. o kampanii wyborczej.

Jan Grabiec / Piotr Szydłowski / RMF FM

Najwięcej Polaków chce zagłosować w I turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego - wynika z sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM . Kandydata KO popiera 32 proc. ankietowanych. Dotychczasowemu wiceliderowi Karolowi Nawrockiemu wyraźnie zagraża Sławomir Mentzen. Na kandydata popieranego przez PiS chce zagłosować 19,5 proc. badanych, a na lidera Konfederacji - 18,9 proc.

Zapytamy także o rozmowy pokojowe dotyczące wojny w Ukrainie.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy w czwartek tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych oraz do portalu Interia.pl!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.