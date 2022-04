"Prezydent Duda jest prawnikiem i waży słowa, natomiast to, co powiedział w CNN, jest jasne: zbrodnia w Buczy i inne zbrodnie noszą znamiona ludobójstwa" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. "To jest do ustalenia przez trybunały, w jakim zakresie Władimir Putin ponosi za to odpowiedzialność, a na pewno ponosi" - dodał gość Roberta Mazurka.