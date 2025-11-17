Donald Tusk poinformował, że na odcinku kolejowym w okolicach wsi Mika - na trasie Warszawa-Lublin - doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, który doprowadził do zniszczenia fragmentu torów. W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Pawła Kowala, przewodniczącego Rady ds. współpracy z Ukrainą, czy powinniśmy zacieśnić współpracę z ukraińskimi służbami dot. zabezpieczenia infrastruktury krytycznej.

Paweł Kowal / Piotr Mazur / RMF24

Wkrótce dojdzie do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Ustępującego Szymona Hołownię zastąpi Włodzimierz Czarzasty. Pawła Kowala w Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy, czy polityk z przeszłością w PZPR, to osoba odpowiednia do zajęcia tak prestiżowego stanowiska?

Przewodniczącego komisji spraw zagranicznych zapytamy także o aferę korupcyjną w Ukrainie. Według śledczych, podejrzani urzędnicy mieli pobierać łapówki od kontrahentów państwowej spółki Enerhoatom - od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Zatrzymano już pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. W sprawie figuruje również nazwisko Tymura Mindicza - najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego. Czy ta sprawa opóźni akcesję Kijowa do UE?

Jak MSZ powinien zareagować na wpis na platformie "X" ambasadora Niemiec Miguela Bergera, który napisał w kierunku europosła PiS Arkadiusza Mularczyka, że "podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi".

