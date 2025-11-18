W nocy z poniedziałku na wtorek wznowiono ruch dwutorowy na odcinku Sobolew - Życzyn w Mazowieckiem. Naprawiono tor uszkodzony w wyniku dywersji.
- Ruch dwutorowy na odcinku Sobolew - Życzyn został wznowiony o godzinie 0.21 po naprawie torów uszkodzonych w wyniku dywersji.
- Uszkodzenia dotyczyły linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia - Dorohusk, w okolicach miejscowości Mika (powiat garwoliński) oraz Gołąb (powiat puławski).
- Do uszkodzenia torów doszło przy użyciu materiałów wybuchowych.
- Premier Donald Tusk stwierdził, że eksplozja w pobliżu stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
"Po naprawie uszkodzonego w wyniku dywersji toru, ruch dwutorowy na odcinku Sobolew - Życzyn został wznowiony o godzinie 0.21" - poinformował we wtorek rano na platformie X szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
"Zakończono prace związane z naprawą infrastruktury na dwóch odcinkach: Sobolew-Życzyn oraz Puławy Azoty-Zarzeka. Przywrócono kursowanie pociągów zgodnie z rozkładem jazdy" - podało PKP PLK.