"Jestem przekonany, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania prezydenta elekta z Donaldem Tuskiem" - zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prasowy Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Jak zaznaczył, liczy na to, że wkrótce szef rządu wystosuje zaproszenie do nowej głowy państwa. Wczoraj Karol Nawrocki stwierdził, że Donald Tusk to najgorszy premier Polski po 1989 roku.

Wideo youtube Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Piotr Salak zauważył, że na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego nie będzie Lecha Wałęsy. Zgromadzenie Narodowe i zaprzysiężenie prezydenta to tak obiektywnie patrząc na tę uroczystość, to święto polskiej demokracji i brak obecności Lecha Wałęsy świadczy o tym, że niepoważnie traktuje po pierwsze wyborców, tych, którzy zdecydowali się wybrać Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej, po drugie niepoważnie traktuje urząd prezydenta, a po trzecie niepoważnie traktuje posłów i senatorów - przyznał Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta elekta przyznał także, że Karol Nawrocki z pewnością spotka się także z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Jaka będzie polityka zagraniczna Karola Nawrockiego? W trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że jedną z jego pierwszych podróży będzie wyjazd do Stanów Zjednoczonych przez Watykan. W Stolicy Apostolskiej miałby odwiedzić grób św. Jana Pawła II, a później w USA spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak przyznał Rafał Leśkiewicz, wszystkie wizyty prezydenta elekta będą planowane po 6 sierpnia. Na pewno jednym z pierwszych spotkań będzie sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ponieważ tak wypada w kalendarzu obowiązków. Natomiast wizyta w Stanach Zjednoczonych jest przygotowywana. Trudno w tej chwili przesądzić, czy będzie jeździł na szczyty unijne, w zasadzie nie ma dyskusji na razie na ten temat - powiedział rzecznik prezydenta elekta w Porannej rozmowie w RMF FM. Wkrótce pełne opracowanie rozmowy. Rafał Leśkiewicz / Pawel Wodzynski / East News Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie! Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm. Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<. Zobacz również: Sławosz Uznański-Wiśniewski gościem specjalnym RMF FM i Radia RMF24

​Co z jawnością płac? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Jesienią będziemy znać konkrety

Ekspert komentuje: Tusk chciał pokazać, że dalej dzierży ster

Bielan bezlitośnie o rekonstrukcji rządu Tuska. "Reanimacja" Opracowanie: Karolina Wasyl