"Każdy, tylko nie Rafał Trzaskowski" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin, odpowiadając na pytanie, na kogo zagłosowałby w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeśliby znaleźli się w niej kandydat Koalicji Obywatelskiej i Szymon Hołownia. Poseł PiS stwierdził, że to scenariusz rodem z filmu science-fiction. Odnosząc się do piątkowej awantury w Białym Domu, polityk skrytykował zachowanie Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc, że prezydenta Ukrainy poniosły emocje.

Wołodymyra Zełenskiego poniosły emocje

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono kwestię piątkowej awantury w Białym Domu pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem i J.D. Vancem. Jacek Sasin powiedział, że gdyby był prezydentem Ukrainy, to zachowałby się inaczej. Zabrakło tutaj roztropności po stronie prezydenta Zełenskiego, poniosły go emocje - stwierdził. Dodał, że uwaga jego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka, który ukraińskiego przywódcę nazwał "głupkiem" , była bardzo ostra.

Odnosząc się do piątkowej rozmowy w Białym Domu, poseł PiS stwierdził, że "to była rozmowa nie równorzędnych partnerów, tylko przywódców światowego mocarstwa, u których o pomoc i wsparcie zabiega prezydent państwa, które walczy o przetrwanie". To powinno determinować przebieg spotkania - zauważył.

Czy ostatnie wypowiedzi prezydenta USA, w których ciepło odnosi się do Rosji, są roztropne? My nie mamy dzisiaj bezpośrednio wpływu na to, co mówi Donald Trump - odparł Jacek Sasin.

Donald Trump uznał, że to jest najlepsza i najprostsza droga do pokoju. Czy to jest moralne, czy to nam się podoba, (...) to jest inna sprawa. Polsce na pewno się opłaca - ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i przekonywanie USA i amerykańskiej administracji, że to jest sojusz (Polski i USA - przyp. red.), który opłaca się obu stronom - dodał polityk.

Były wicepremier stwierdził, że nie sądzi, by Amerykanie chcieli się wycofać z Europy, NATO i ONZ. Jeśli Stany Zjednoczone chcą być światowym mocarstwem, a zakładam, że chcą, (...) to nie mogą się wycofać ani z NATO, ani z Europy. To jest zbyt ważna część świata, żeby to po prostu było możliwe - dodał.

"Każdy, tylko nie Rafał Trzaskowski"

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabrakło również pytań o kampanię wyborczą Karola Nawrockiego - kandydata obywatelskiego na prezydenta, którego popiera Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Sasin powiedział, że co miesiąc wpłaca pieniądze na konto PiS, a partia - jak przyjdzie czas - to "pewnie wesprze również tę kampanię". Wiem, że jest taka decyzja, że ta kampania będzie również finansowana przez Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim musi być ona finansowa z wpłat wyborców. To jest oczywiste - dodał.

Odkąd gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM został Tomasz Terlikowski, tradycją są pytania od Słuchaczy. Jedno z nich zadał pan Daniel ze Zduńskiej Woli: "Jeśli w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkałby się Rafał Trzaskowski z Szymonem Hołownią, to na kogo by pan oddał głos? Komu w takiej sytuacji powinien przekazać poparcie Karol Nawrocki?".

To bardziej pytanie z zakresu science-fiction - odparł były wicepremier. Prowadzący rozmowę zmodyfikował nieco pytanie - co, jeśliby Rafał Trzaskowski rywalizował z kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem? To jest oczywiste, że na Mentzena - odpowiedział poseł PiS. Każdy, tylko nie Trzaskowski - dodał.

Kampania plebiscytowa

W niedzielę w podwarszawskich Szeligach zorganizowano konwencję programową Karola Nawrockiego . Jacek Sasin przyznał, że przede wszystkim podobało mu się wystąpienie kandydata na prezydenta. To wystąpienie musiało być długie, ponieważ mamy do czynienia z poważnymi sprawami. Kampania prezydencka to nie jest casting tego, kto jest ładniejszy, wyższy i jeszcze wiele innych czynników mogłoby być brane pod uwagę - dodał.

Na pytanie, kto rzeczywiście jest wyższy - Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki - były wicepremier odparł, że "nie chce być okrutny" dla kandydata KO, "więc nie będzie się wdawał w polemikę na ten temat". Karol Nawrocki jest bardzo wysoki, wyższy ode mnie, a ja do ułomków nie należę - dodał.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM przyznał, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma dyskusji na temat zamiany kandydata w wyborach prezydenckich. To jest scenariusz, którego nie tylko nie rozważamy, ale który nie zaistnieje - podkreślił.

Największa partia opozycyjna nie obawia się też "mijanki", czyli wyprzedzenia Karola Nawrockiego przez Sławomira Mentzena. Mamy już pewien obraz, jak się te głosy po prawej stronie sceny politycznej rozkładają i widać jednak bardzo wyraźną różnicę pomiędzy Karolem Nawrockim a Sławomirem Mentzenem - stwierdził Jacek Sasin.

Polityk powiedział, że kampania przed wyborami prezydenckimi będzie "kampanią plebiscytową". Czy jesteś za, czy przeciw rządowi Tuska, bo Trzaskowski równa się Tusk - wyjaśnił. Wybory prezydenckie nie są tylko wyborem tego lub innego kandydata na prezydenta jako osobowości, ale są przede wszystkim wyborem pewnego politycznego kierunku. Dzisiaj, po kilkunastu miesiącach rządów (Donalda) Tuska, Polacy widzą, że Polska w dobrym kierunku nie zmierza i trzeba ją na dobry kierunek nawrócić. To może zrobić tylko Karol Nawrocki - podsumował Jacek Sasin.

