"No, głupek, byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać słów w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy, która jest pod bombami rosyjskimi" - powiedział Przemysław Czarnek, poseł PiS i były minister edukacji w Telewizji wPolsce24 po konwencji programowej Karola Nawrockiego. "Wypowiedź posła Przemysława Czarnka (...) jest "absolutnie niedopuszczalna" - napisał na platformie X ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Dyplomata dodał, że taka wypowiedź uderza m.in. w bezpieczeństwo Polski.

Przemysław Czarnek na konwencji programowej Karola Nawrockiego w Szeligach, 2 marca 2025 / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Oburzające słowa posła PiS o prezydencie Ukrainy

W kuluarach niedzielnej konferencji programowej popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego , poseł tej partii, Przemysław Czarnek, komentował piątkowe spotkanie prezydentów USA i Ukrainy.

Ktoś taki jak prezydent Ukrainy jadąc do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu, prosząc o dalszą pomoc, bez której Ukraina nie jest w stanie być niepodległa, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać, jak każdy. Wyobrażacie sobie państwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka. No głupek byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety i tu nie ma co owijać słów w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy, która jest pod bombami rosyjskimi - powiedział Przemysław Czarnek.

Nagranie wypowiedzi umieścił na platformie X dziennikarz Wirtualnej Polski.