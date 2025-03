"Wybory prezydenckie 18 maja to będzie referendum za odrzuceniem rządu premiera Donalda Tuska" - powiedział Karol Nawrocki podczas konwencji programowej w podwarszawskich Szeligach. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta dodał, "demokracja 'warcząca' na wszystkich, którzy myślą inaczej, musi się skończyć". Prezes IPN zapowiedział, że jako prezydent Polski zrealizuje "Plan 21". Jego poszczególne punkty przedstawia podczas konwencji.

Karol Nawrocki podczas konwencji programowej / Wojciech Olkuśnik / East News

W niedzielę w podwarszawskich Szeligach popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki przedstawia swój program wyborczy. Na sali obecni są politycy PiS, m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego Marta Kaczyńska oraz szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Konferencja odbywa się pod hasłem "Polska sferą normalności. Budujmy wspólnie: bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt!".

Polska sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa

Nawrocki powiedział, że w ostatnich miesiącach odwiedził blisko 200 miejscowości: dużych miast, małych miasteczek, gmin i powiatów. Zaznaczył, że ludzie najczęściej mówili mu, że chcą żyć w Polsce normalnej. "Stoję tu dziś, żeby to zrobić" - podkreślił Nawrocki.

Podkreślił, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. To jest nasze wspólne zobowiązanie - zaznaczył Nawrocki.

Wybory prezydenckie jak referendum ws. rządu Tuska

W trakcie swojego przemówienia kandydat Nawrocki powiedział, że wybory prezydenckie, które odbędą się 18 maja tego roku, będą "referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska".

Nawrocki dodał, że stoi tutaj w imieniu "tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy nie mają w Polsce szans na sprawiedliwy proces, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej i chcą inaczej".

Demokracja warcząca musi się skończyć! - wykrzyknął Nawrocki.

Jak powiedział - apeluje także w imieniu tych, którzy ulegają presji Zielonego Ładu, "ekoszaleństwa, które wchodzi do rolnictwa, do polskich lasów i do polskiej gospodarki".

Tak, stoję tutaj w imieniu tych wszystkich, którzy mówią "dość" Polsce Donalda Tuska, a 18 maja będzie - powtórzę to jeszcze raz - w istocie referendum w sprawie rządu Donalda Tuska - powiedział, po czym podkreślił, że oddając głos na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, głosuje się na Tuska.

Nawrocki podkreślił też, że Polska musi cały czas się rozwijać, ponieważ "Polska albo jest silna, wielka, albo znika". Nie ma dla nas innej drogi niż ulepszać, rozwijać się i marzyć. Tak, dzisiaj potrzebujemy upartych marzycieli - ocenił kandydat.

Nawrocki podkreślił, że "jego partią jest Polska". Dla Polski jestem skuteczny i byłem skuteczny. Ze wszystkich zobowiązań złożonych mojej ojczyźnie do tej pory się wywiązałem - podkreślił Nawrocki.

Artykuł w trakcie aktualizacji.