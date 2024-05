Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz poseł KO będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Z naszym gościem porozmawiamy o kampanii do Parlamentu Europejskiego, zapytamy dlaczego po kilku miesiącach pracy w rządzie i Sejmie chce zamienić Warszawę na Brukselę.

Wideo youtube

Jacek Protas jest jedynką na liście Koalicji Obywatelskiej do PE w okręgu nr 3 - województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. Jak ocenia swoje szanse i czym zamierza zająć się w PE? O to również zapytamy naszego gościa.

