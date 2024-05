"Rozpoczęte i trwające prace nad projektem ustawy (dotyczącej programu mieszkaniowego "naStart" – przyp. red.) są kontynuowane" – poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pytania przesłane przez RMF FM. Program ten – jak czytamy na stronie resortu – "zastąpi bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat".

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Kmiecik / RMF FM

Co dalej z rządowym programem mieszkaniowym "naStart"? Od ostatniej informacji opublikowanej na stronie internetowej zajmującego się programem Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) - na temat planów wprowadzenia kredytów z dopłatami - minęło kilka tygodni.

8 kwietnia MRiT podało, że "nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat". Więcej szczegółów TUTAJ.

Z kolei kilka dni temu "Rzeczpospolita" przekazała, że program "naStart" stoi pod znakiem zapytania, a prace nad nim ostro krytykuje Lewica. Więcej informacji o tym znajdziecie TUTAJ.

Odpowiedzi ministerstwa

RMF FM zwracało się kilkukrotnie w minionych dniach do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z pytaniem o dalsze losy programu "naStart".

W połowie maja resort odpowiadał, że "projekt ustawy o 'kredycie mieszkaniowym #naStart' jest w fazie konsultacji publicznych, które potrwają do 17 maja". Konsultacje te zakończyły się w piątek, 17 maja.

We wtorek, 21 maja, MRiT poinformował, że "trwa ocena kilkudziesięciu uwag zgłoszonych do projektu ustawy w trybie konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania".

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną po wypracowaniu stanowiska MRiT umieszczone na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji - przyp. red.). Kolejne etapy prac na projektem ustawy wynikają z regulaminu pracy Rady Ministrów. To m.in. Stały Komitet Rady Ministrów, Komisja Prawnicza" - przekazało ministerstwo 21 maja.

W czwartek, 24 maja, resort podał z kolei, że "wszystkie zgłoszone uwagi zostaną po wypracowaniu stanowiska MRiT umieszczone na stronach RCL". Oznacza to, że rozpoczęte i trwające prace nad projektem ustawy są kontynuowane - dodano.

Co o programie "naStart" mówią posłowie?

RMF FM zapytał kluby parlamentarne o ich stanowisko m.in. wobec programu mieszkaniowego "naStart" w jego obecnym kształcie. Odpowiedziały jedynie dwa kluby - Koalicji Obywatelskiej (KO) i Polski2050.

Jak przekazało biuro prasowe KO, "konsultacje i prace nad wspomnianymi projektami ustaw trwają w odpowiednich resortach". Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska odniesie się już do konkretnych rozwiązań - dodano.

Ugrupowanie Szymona Hołowni w minionych dniach poinformowało, że prześle swoje stanowisko w tej sprawie.

Z pewnością przeciwko programowi "naStart" jest Adrian Zandberg. Mówił o tym m.in. pod koniec kwietnia w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Razem nie weszło do rządu i nie był to przypadek, bo w trakcie negocjacji dotyczących umowy koalicyjnej chcieliśmy uzyskać gwarancję wydawania jednego procenta PKB na publiczne budownictwo mieszkaniowe. W zamian usłyszeliśmy inne pomysły - właśnie takie, jak dopłacanie do kredytów - mówił Zandberg w RMF FM.

Lider partii Razem powtórzył dziś te słowa, razem z Zofią Malisz, kandydatką ugrupowania do Parlamentu Europejskiego oraz Zofią Piotrowską, warszawską radną Razem.

"Niech Pan zapakuje ustawę o kredycie 0 proc. do walizki i zabierze do Brukseli. Uznamy wtedy, że jej nigdy nie było. A zaoszczędzone miliardy dajmy samorządom na budownictwo społeczne" - czytamy na koncie partii Razem na platformie X.