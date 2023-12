Tematem Porannej rozmowy w RMF FM będzie integracja Ukrainy z Unią Europejską. Państwa UE podjęły w czwartek decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Kijowem i Mołdawią. Kiedy Ukraina może stać się członkiem UE? Na jakich warunkach? Czy to możliwe, by do wspólnoty dołączyła tylko ta część kraju, która będzie pod kontrolą władz w Kijowie? Odpowiedzi na te pytania poszukamy z dr Danielem Szeligowskim, koordynatorem programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.