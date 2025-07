"Lewica ma kompetentnych fachowców" - tak Krzysztof Gawkowski w Porannej rozmowie w RMF FM komentował informacje RMF FM, że po rekonstrukcji rządu to Lewica będzie odpowiedzialna za mieszkalnictwo. "Marszałkiem Sejmu będzie Włodzimierz Czarzasty" - mówił wicepremier i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Czarzasty zajmie miejsce Szymona Hołowni, o którym jest głośno po nocnym spotkaniu z Adamem Bielanem.

Gawkowski: Lewica zawsze chciała odpowiadać za mieszkalnictwo

Po rekonstrukcji rządu to Lewica będzie odpowiedzialna za mieszkalnictwo - ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Nie ma jednak planów powołania nowego resortu, który skupiłby się wyłącznie na tej kwestii.

Lewica zawsze chciała, bo ma kompetentnych, dobrych fachowców. Przygotowali znakomite ustawy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski.

Budowa mieszkalnictwa, które będzie społeczne, socjalne, które będzie też odpowiadało na zapotrzebowanie, że więcej mieszkań na rynku dostępnych taniej albo na wynajem, to jest w naszym programowym DNA - dodał minister.

Gawkowski: Hołownia został wpuszczony w maliny

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o sytuację w koalicji rządzącej po spotkaniu liderów. Zawsze po takich sytuacjach, gdy jeden z partnerów koalicyjnych, marszałek Sejmu w nocy się spotyka, nie wiedzą o tym partnerzy koalicyjni i członkowie klubu tego lidera. Nie wie o tym nikt i to wychodzi dzięki dziennikarzom... - mówił Gawkowski.

Prowadzący zwrócił uwagę, że ktoś puścił przeciek. Ale ja wiem, kto go puścił. Jestem przekonany, że Adam Bielan. Albo Michał Kamiński - powiedział minister cyfryzacji. Pan marszałek Hołownia został wpuszczony w maliny, został tam zaproszony, żeby info o tym spotkaniu wyciekło - dodał.

Dopytywany, komu się to opłacało, powiedział: "Opłacało się panu Kamińskiemu i Bielanowi, i panu Kaczyńskiemu".

Kiedy rekonstrukcja rządu?

Krzysztof Gawkowski podkreślił, że rekonstrukcja rządu powinna nastąpić w przyszłym tygodniu. Jestem nawet przekonany, że jeżeli jej nie zrobimy, to też nadużywamy pewnego zaufania społecznego, dlatego że ludzie zostali o niej poinformowani kilka tygodni temu - powiedział.

Premier mówił dość wyraźnie, że będzie ona w lipcu, w połowie lipca. Połowa lipca to tak jak wskazuje kalendarz 15 lipca. I dobrze by było, żeby była w przyszłym tygodniu, bo skoro są rzeczy dogadane, a są. Skoro spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, a przebiegło, skoro wszyscy potwierdzili, że dalej budujemy tą koalicję, że się większość w parlamencie nie zmienia, że mamy do siebie zaufanie i umowa koalicyjna zostanie zrealizowana, a to padło, to w mojej ocenie nie ma na co czekać - zaznaczył Gawkowski.

Jak powiedział minister, zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu zostanie Włodzimierz Czarzasty.

Gawkowski o Groku: Wolność słowa należy się człowiekowi, a nie sztucznej inteligencji

Krzysztof Gawkowski był także pytany Chatbot Grok, należący do firmy xAI Elona Muska, który wulgarnie komentuje także polską politykę i obraża polskich polityków. Czytałem to, co się dzieje i mam wrażenie, że wchodzimy na wyższy poziom mowy nienawiści, który sterowany jest przez algorytmy i że w tej sprawie dzisiaj przymknięcie oczu albo nie zauważanie, albo śmianie się z tego, a widziałem też polityków, którzy to wyśmiewali, jest błędem, który w przyszłości może kosztować człowieka - podkreślił Gawkowski.

Ministerstwo Cyfryzacji zareaguje, zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłosimy podstawę naruszenia do Komisji Europejskiej, żeby to zbadała i ewentualnie karę na X nałożyła. Wolność słowa należy się człowiekowi, a nie sztucznej inteligencji - dodał minister.

Gawkowski: Rozważałbym wyłączenie platformy X

Musimy mieć świadomość, że obecne przepisy, które są w Europie i w Polsce, mogą nie wystarczyć, żebyśmy nie zauważali błędów, algorytmów, które nie wiem, jak są sterowane. Jeżeli będziemy zgłaszali naruszenia, będziemy zgłaszali, a platformy duże się nie będą do tego stosowały, to musimy mieć i możliwości prawne, ale też decyzyjność dotyczącą chociażby tego, że te platformy będą wyłączane - mówił minister.

Mamy w Polsce mechanizmy, które pozwalałyby zadziałać w taki sposób, żeby portal X nie działał. Prawo komunikacji elektronicznej daje takie możliwości na różnych poziomach, m.in. UKE, który mógłby takie decyzje skierować. Można rozważyć nowe przepisy, które będziemy projektowali. Nikt dzisiaj nie planuje tego, żeby była jasność - dodał.

Czy wyłączenie platformy X wchodzi w grę - dopytywał Tomasz Terlikowski. Rozważałbym takie możliwości. Niczego nie wykluczam i uważam, że jeżeli sztuczna inteligencja i modele sztucznej inteligencji na różnych platformach nie będą stosowały się do zasad etycznych, suwerenność technologiczna będzie naruszana i my jako ludzie będziemy zmuszani do tego, żeby czytać takie rzeczy, to nic nie wykluczam - podkreślił Gawkowski.

Gawkowski o Cyfrowym Trójkącie Weimarskim

Krzysztof Gawkowski był pytany o to, co dalej z podatkiem cyfrowym. Ogłoszę duży sukces. Polska podpisała kilka tygodni temu na zakończenie prezydencji wspólną deklarację o powołaniu Cyfrowego Trójkąta Weimarskiego. Polska, Niemcy i Francja mają w Europie nadawać ton - powiedział minister.

Zresztą też poinformuję moich przyjaciół z Trójkąta o tej sprawie dotyczącej Groka i też poproszę, żeby się zastanowili nad tym, jak na to patrzą - dodał.

Rozmawialiśmy o podatku cyfrowym, no bo we Francji obowiązuje, no bo w Niemczech też rozważają. I minister Niemiec też potwierdził moje stanowisko. Pracujemy dalej, w Polsce też pracujemy dalej. Szykujemy za kilka tygodni przedstawienie pierwszej części raportu, którą przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o to, jak ma być wyglądać podatek cyfrowy w Polsce. Nie zamierzam zawieszać tych prac - zaznaczył.

