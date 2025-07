W związku z zapowiadanymi ulewami nad południową Polską w Nisku na Podkarpaciu powołane zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe, zgromadzony został też sprzęt, który ma pomóc w udzielaniu pomocy - poinformował we wtorek szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W stan najwyższej gotowości postawione zostały Wojska Obrony Terytorialnej.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej podczas usuwania skutków powodzi w miejscowości Hadle Szlarskie (pow. przeworski), czerwiec 2020 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców 10 województw, w którym ostrzega przed intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Zaleca śledzenie komunikatów pogodowych i słuchanie poleceń służb. Po południu zaczną też obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu.

Ulewy nad Polską. Wojsko przygotowuje się do niesienia pomocy

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił we wtorek w Sejmie, że "RCB funkcjonuje, wszystkie alerty są przekazywane, uruchomiono służby - zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i Ochotnicze Straże Pożarne przygotowane są do udzielania pomocy".

Reagujemy z wyprzedzeniem - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w czterech województwach (małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim) w stan najwyższej gotowości postawione zostały Wojska Obrony Terytorialnej.

Szef MON poinformował, że w niedzielę na jego polecenie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych powołał Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe w Nisku (woj. podkarpackie).

Zgromadzono też sprzęt wojskowy do udzielania wszelkiej pomocy, jeśli wojewodowie o to wystąpią. Wcześniej na platformie X szef MON podkreślił, że "jednostki wojskowe są w pełni przygotowane do niesienia pomocy".

Wicepremier zaapelował również do obywateli, by obserwowali wszystkie komunikaty państwowych instytucji, takich jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze i ulewy. IMGW ostrzega

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu w 13 województwach: alertem III stopnia objęto woj. łódzkie i śląskie oraz częściowo woj. mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie i opolskie.

Prognozowana suma opadów w dniu 9 lipca / Michał Czernek / PAP

Ostrzeżenie II stopnia obowiązuje w pozostałej części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, części woj. dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a ostrzeżenie I stopnia w pozostałej części woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego, w woj. kujawsko-pomorskim i części woj. dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i pomorskiego.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać we wtorek po południu.

Sprawdź mapy pogodowe

Burze

Deszcz

Wiatr

Temperatura