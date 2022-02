Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSWiA i były szef resortu spraw zagranicznych. Naszego gościa zapytamy o rozmowy z Pawłem Kukizem w sprawie powstania komisji śledczej ds. podsłuchów w latach 2005-2021. Czy wniosek o powstanie komisji ma szansę być głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu?

Grzegorz Schetyna / Karolina Bereza / RMF FM

Porozmawiamy też o narastającym konflikcie pomiędzy Rosją i Ukrainą. Do Polski docierają kolejni amerykańscy żołnierze, którzy będą wsparciem wschodniej flanki NATO. Sprawdzimy też, czy Platforma Obywatelska zmieniła zdanie co do immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

/ RMF FM