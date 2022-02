"Nie chcę i nie chciałem być w tej komisji (ws. podsłuchów – red.). Pójdę klasykiem: ale muszę" – mówił Paweł Kukiz o ewentualnym powołaniu i pracy w komisji, która miałaby wyjaśnić kwestię podsłuchiwania przy pomocy Pegasusa. Lider Kukiz’15 stawiał wcześniej warunek, że ma zostać jej przewodniczącym. Problem w tym, że jego ugrupowanie nie ma przedstawicielstwa w Konwencie Seniorów. Klub Koalicji Obywatelskiej zlecił ekspertyzę w tej sprawie. "Dostałem ekspertyzę" – potwierdził Kukiz w Porannej rozmowie w RMF FM. "Nie ma nic (w niej – red.) o szefostwie, z tego co pamiętam. Jest o tym, czy w ogóle mogę być członkiem tej komisji" - dodał.

Wideo youtube

Paweł Kukiz podkreślił, że w komisji ws. Pegasusa nie może być przewagi ani PO, ani PiS. Jak wyjaśniał, komisja ma objąć zasięgiem swoich prac okres rządów zarówno Platformy jak i Prawa i Sprawiedliwości. I dodał: "Nie powinien być przewodniczącym tej komisji żaden człowiek, który jest jakiś sposób jest powiązany z tymi partiami".

O komisji ds. podsłuchów, działającej w Senacie, Paweł Kukiz mówi: "To nie jest żadna komisja". Pytany, czy stawi się na jej posiedzenie, jeśli dostanie zaproszenie, odpowiada, że tak. "Prawdopodobnie poszedłbym tylko i wyłącznie po to, by odczytać ekspertyzę, która wyklucza rewelacje Kołodziejczaka, który twierdzi, że wyniosłem z komisji ds. służb specjalnych jakieś tajne informacje. Mówi głupoty" - stwierdził rozmówca Roberta Mazurka.

PRZECZYTAJ ROZMOWĘ ROBERTA MAZURKA Z PAWŁEM KUKIZEM:



Robert Mazurek: Oglądał pan wczoraj skoki?

Paweł Kukiz: Nie, nie oglądałem skoków niestety, tylko czytałem o skokach.

Dramatyczny kibic.

Nie dramatyczny kibic, tylko nie najlepiej się czułem, panie redaktorze. I tyle.

To jest pan usprawiedliwiony w takim razie. I jak pan przechodzi covid?

Byłem sercem cały czas za naszymi. Troszkę szkoda, że Kamilowi się nie udało. Świetnie, że udało się Kubackiemu. Tam była minimalna, z tego co wiem, różnica chyba pół punktu między Słoweńcem. Jestem zorientowany, ale niestety nie widziałem.

Dobrze, panie pośle, zostawmy w takim razie sport. Samopoczucie, rozumiem, trochę lepsze, bo widzimy pana i słyszymy.

Tak, w porównaniu z tym, co było tydzień temu w niedzielę, to rewelacja, ale szału nie ma.

Panie pośle, to porozmawiajmy o polityce, jeśli pan pozwoli. Dostał pan już ekspertyzę od Borysa Budki? Borys Budka miał panu przesłać ekspertyzę, w której byłoby napisane, czy może być pan szefem speckomisji do spraw podsłuchów?

To była długa dosyć droga, bo ja do tej komisji, proszę mi wierzyć, jestem przygotowany od miesiąca, jeżeli zostaną spełnione te warunki, które zostały postawione na początku, czyli połowę komisji dostaje opozycja, połowę komisji dostaje PiS, czy generalnie Zjednoczona Prawica, a ja dostaję jedno miejsce i stanowisko przewodniczącego, no to możemy natychmiast rozpocząć prace.

Sekundę, dostał pan ekspertyzę, czy nie dostał?

Dostałem.

I co w tej ekspertyzie jest napisane? Może być pan szefem, czy nie może?