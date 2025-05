"To jest kampania hejtu wykorzystywana wobec drugiego człowieka, który chciał pomóc"- powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński, pytany o sprawę kawalerki kandydata na prezydenta popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego. "Nasze władze nas oszukują; nie wierzę polskiemu rządowi w ani jedno słowo" - dodał poseł PiS odnosząc się do słów gen. Kellogga na temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę.

Najsłynniejsza kawalerka w Polsce

To jest kampania hejtu. Jest wykorzystywana wobec drugiego człowieka, który chciał pomóc - tak w Porannej rozmowie w RMF FM mówił poseł PiS Piotr Gliński, pytany o sprawę słynnej na całą Polskę kawalerki Karola Nawrockiego.

Formalnie kluczy do najważniejszej kawalerki tej kampanii prezydenckiej nie ma - tak przynajmniej zapewniał gość Tomasza Terlikowskiego.

Karol Nawrocki opiekował się osobą, która była ciężko chora i bardzo trudna w relacjach. Tego rodzaju nałóg jest bardzo trudny; Karol Nawrocki nigdy nie mieszkał w tej kawalerce. Nie miał właśnie nawet do niej kluczy. Po prostu pomagał w sytuacji bardzo trudnej - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.



Jak dodał polityk PiS, on sam również próbował kiedyś pomóc osobie uzależnionej. "Nie trwało to jednak długo".

Gliński tłumaczył też, że osoba, która nie opłaca mieszkania komunalnego w trakcie pobytu w więzieniu, traci to mieszkanie.

Takie są realia i temu zapobiegł Karol Nawrocki - mówił. Kupił to mieszkanie na zasadzie uczciwej relacji i z inicjatywy pana Jerzego.

Słowa amerykańskiego generała o wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę

Co Gliński myśli o słowach gen. Kellogga na temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę? To było kolejne pytanie, jakie pojawiło się w Porannej rozmowie w RMF FM.

No to jest bardzo ciekawa informacja, bo przecież to jest bardzo ważny dowódca i człowiek, który reprezentuje największe mocarstwo świata, który jest zaangażowany w tej chwili w to, żeby sytuację jakoś rozwiązać, tę straszliwą sytuację wynikającą z napaści Rosji na Ukrainę. Bardzo możliwe, że jest tam dużo prawdy - odpowiedział były minister kultury.

Według gościa Tomasza Terlikowskiego bardzo prawdopodobne jest, iż polskie władze ukrywają przed Polakami fakt, że chcą wysłać wojsko na Ukrainę.

Nasze władze nas oszukują, nie wierzę polskiemu rządowi w ani jedno słowo - dodał.

Koalicja z Konfederacją?

Piotr Gliński odniósł się również do spekulacji na temat przyszłych koalicji politycznych, w tym potencjalnej współpracy z Konfederacją.

Podkreślił, że decyzje w tej kwestii będą zależały od wyników wyborczych i aktualnej sytuacji politycznej.

Zapytamy przez jednego ze słuchaczy, do kogo mu najbliżej w drugiej kolejności odparł: Najbliżej w drugiej kolejności jest mi do Sławomira Mentzena, chociaż nie ze wszystkimi poglądami się zgadzam.

