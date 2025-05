Jeszcze przed wakacjami ma zostać otwarte po remoncie schronisko na Hali Kondratowej w Tatrach. Trwają odbiory techniczne budynku. Schronisko zostało zamknięte dla turystów we wrześniu 2023 roku.

Schronisko na hali Kondratowej tuż przed remontem / Grzegorz Momot / PAP

Schronisko na Hali Kondratowej po gruntownym remoncie ma zostać otwarte przed wakacjami.

Modernizacja objęła m.in. rozbudowę zaplecza kuchennego, instalację pomp ciepła.

Obiekt zachował swój charakter, a po remoncie znacznie poprawią się warunki dla turystów.

Jesteśmy już na finiszu prac. Chcemy otworzyć schronisko przed wakacjami i myślę, że się nam to uda. Wewnątrz wszystko jest gotowe - zapewnił w "Gazecie Krakowskiej" Jerzy Kalarus, prezes spółki PTTK "Karpaty", do której należą schroniska w Tatrach.

Inwestycja w Tatrach

Słynne tatrzańskie schronisko zostało zamknięte dla turystów na początku września 2023 roku. Władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego postanowiły dostosować je do współczesnych standardów.

Podczas prac rozebrano dawny budynek. Nową betonowa konstrukcję obito - ze względów przeciwpożarowych - drewnianymi balami ze starego obiektu. Bryła i charakter schroniska nie uległy zasadniczej zmianie - konieczne było jednak powiększenie i dostosowanie do obowiązujących standardów pomieszczeń zaplecza kuchennego i pomieszczeń gospodarczych.

Schronisko ma też nowe źródło ogrzewania: zainstalowano tam pompy ciepła.

Po remoncie mają znacznie poprawić się warunki kwaterowania turystów.

Remont schroniska był konieczny

Kondratowa to ostatnie tatrzańskie schronisko, które z obiektywnych przyczyn nie doczekało się do tej pory koniecznego poważniejszego remontu, w tym termomodernizacji. Przygotowywaliśmy się do tego zadania od kilku lat. Rozpoczęcie koniecznej rozbudowy, w tym części związanej z zapleczem umożliwiającym przygotowywanie posiłków było poprzedzone przebudową zasilania energetycznego i skanalizowaniem schroniska - mówił tuż przed rozpoczęciem remontu prezes PTTK "Karpaty" Jerzy Kalarus.

W 2022 r. schronisko na Hali Kondratowej połączono podziemnym, ponad dwukilometrowym kablem energetycznym. Wcześniej była tam linia niskiego napięcia poprowadzona na słupach. Dotychczasową schroniskową oczyszczalnię ścieków zastąpiono z kolei kolektorem kanalizacji ciśnieniowej, odprowadzającej schroniskowe ścieki poza obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego - do kanalizacji miejskiej Zakopanego.

Przypomnijmy, że 31 maja 2022 roku w budynku schroniska doszło do pożaru.

Pierwszy budynek pełniący funkcję schroniska górskiego na Hali Kondratowej powstał najprawdopodobniej jeszcze przed rokiem 1910 r., ale został zniszczony w 1913 r. przez lawinę. W 1933 r. w tym miejscu stanęła bacówka, a obecny budynek został wzniesiony przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w latach 1947-1948. W 1953 r. budynek został częściowo zniszczony przez kamienną lawinę, która zeszła ze stoków Długiego Giewontu.