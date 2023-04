"Nie jest naszą winą, nie jest winą Jarosława Kaczyńskiego, że nasi konkurenci polityczni tak formatują swój przekaz i tak się zwracają do Polaków, jakby oni tacy, jak ich określił prezes Kaczyński, byli. Ale to jest już kwestia opozycji. Gdybym ja dostawał złotówkę za każdym razem, gdy media twierdzą, że Jarosław Kaczyński coś powiedział, czego nie powiedział, to miałbym całkiem niezłą sumę do wykazania na oświadczeniu majątkowym" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Radosław Fogiel. W ten sposób skomentował weekendową słowa prezesa PiS.

Kaczyński w Janowie Podlaskim opowiedział o sposobie prowadzenia działań politycznych przez opozycję, które podzielił na dwa warianty. Wariant dla najgłupszych i dla trochę bardziej rozgarniętych - mówił. Ten dla najgłupszych mówi tak: w Polsce ruina, wszystko się wali, koniec, każdy to może zobaczyć. Jest taki typ ludzi, którym - jeżeli by im telewizja, której wierzą, a wiadomo, która to telewizja - by ogłosiła dzisiaj, że dzień jest zimny, chmurny, pada deszcz ze śniegiem, to oni by się poubierali ciepło, wzięli parasole - dodał. Takim można wmówić wszystko - zaznaczył.

Jarosław Kaczyński mógłby wyjść, wyrecytować całość "Iliady", a i tak dziennikarz takiego czy innego portalu, gazety, (by się oburzył). Jest to obraźliwe ze strony opozycji, że tak traktują swoich wyborców. Chociaż też jest pewna kategoria, ona się nie ogranicza do wyborców, bo moim zdaniem politycy są tacy twardo antypisowcy, zapiekli, że gdyby Jarosław Kaczyński powiedział, że oddychanie jest generalnie dobre i on zachęca Polaków do tego, żeby oddychali, to niewykluczone, że pewne ofiary śmiertelne by były - twierdził poseł PiS.

Kiedyś hasło o Polsce w ruinie "było dużo bardziej uprawnione"

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek przypominał, że w 2015 roku hasło "Polska w ruinie" było nieoficjalnym hasłem PiS.

Wtedy rzeczywistość faktycznie była nieco inna. Jeżeli porównamy poziom bezrobocia, jeżeli porównamy zarobki, jeżeli porównamy poziom wsparcia dla seniorów, dla rodzin. Wtedy (hasło) o Polsce w ruinie, które oczywiście były jakimś chwytem wiecowym, było dużo bardziej uprawnione, biorąc uwagę sytuację obywateli Polski. Przecież to nie my wymyśliliśmy, że ktoś pracował za 5 zł za godzinę, a minimalna pensja była taka, jaka była - dodawał.

Mazurek przypomniał słowa Beaty Szydło z kampanii z 2015 roku, kiedy pokazywała dworzec w Kłobucku. Mówiła, że za rządów PiS takie dworce zostaną ożywione. Dworzec w Kłobucku kolejowy jest takim samym obrazem nędzy i rozpaczy, jak był, tylko gorszym, bo 8 lat starszym - zwrócił uwagę prowadzący rozmowę.

To jest rzeczywiście ten jeden dworzec, który wielokrotnie jest przywoływany. A pamięta pan, jak śmiano się, jak Andrzej Duda podpisywał ustawę na peronie kolejowym? I chwilę później ta linia została przywrócona - odpowiadał Fogiel.

W latach 2019-2022 - jak podaje TVN24 i inne media - zlikwidowano 10 PKS-ów. "I nie są to maleńkie miasteczka, gminy i wioski i nie są to połączenia PKS-owe, tylko przedsiębiorstwa" - tłumaczył Mazurek.

Po pierwsze - w końcu, po wielu latach, to ten rząd (PiS - przyp. red.) zakończył ciągnący się w nieskończoność remont linii kolejowej nr 8 i w końcu z Warszawy można pojechać w nieco ponad godzinę, a nie w 2,5 godz. do Radomia. Dworzec w Radomiu też został wyremontowany, w odróżnieniu od tych, które jeszcze na to czekają. PKS Radom był prowadzony przez związek czy porozumienie kilku gmin, faktycznie podjęły taką decyzję - mówił poseł z Radomia.

Jak dodał, rząd stworzył fundusz, z którego można dopłacać do przewozów samorządowych. Ale zajmować się tym muszą samorządy - dodał.