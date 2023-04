Dziś minister Telus przyznał, że będą zmiany na liście produktów objętych zakazem. Prawdopodobnie wykreślone zostanie mięso, wino i żywe zwierzęta importowane do Polski, chociaż Robert Telus unikał używania słowa "ograniczenia".

Na pewno przepracujemy ją. Są niektóre produkty, np. konie, na niej wpisane. Trzeba będzie nad tym popracować - mówił Telus.

Co z kontrolami zboża?

W niedzielę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda informował, że zakaz wwozu produktów z Ukrainy ma charakter pełny "łącznie z zakazem tranzytu przez Polskę".

Po rozmowach ze stroną ukraińską pojawiły się jednak zmiany. Robert Telus przekazał, że tranzyt będzie możliwy. Zostanie jednak wprowadzony system monitorowania SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Ponadto transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą plombowane elektronicznymi plombami z GPS.

O to rozwiązanie dziś dopytywał reporter RMF FM. Telus zdradził, że plomby będą elektroniczne, zabezpieczenia będą zakładane na wszystkie transporty - drogowe i kolejowe. Nie oznacza to jednak, że takie zabezpieczenia będą w każdej ciężarówce z ukraińskimi produktami, która pojawi się w Polsce.

Nie w każdej będą zabezpieczone. Pojazdy będą grupowane. Nie wiem po ile, czy to będzie 10 czy 20 samochodów. O tym zdecyduje służba celna - wyjaśniał Telus.

Ponadto transporty będą eskortowane przez polskie służby. Te słowa Telusa skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM Krzysztof Paszyk . Myślę, że na wielu Polaków padł blady strach. Okaże się, że większość policji zamiast strzec naszego porządku publicznego, będzie konwojowało wagony ze zbożem. To jest jakiś absurd - zaznaczył poseł PSL-u i dodał: 10 miesięcy nie robili nic, byli głusi. Składaliśmy projekty ustaw, apele, prośby - nic to nie dało. Dzisiaj jakaś manifestacja władzy ma pokazać sprawczość, ale to jest wszystko teoria i to kompromitujące.

Jak będą wyglądały dopłaty?

W sobotę Jarosław Kaczyński na poświęconej rolnictwu konwencji PiS we wsi Łyse koło Ostrołęki zapowiedział, że przeprowadzony zostanie powszechny skup zalegającego w polskich silosach i magazynach zboża, przywiezionego z Ukrainy. Po pierwsze, podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj zalega w silosach, magazynach, przy dopłacie - tak, żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł - zapewniał prezes PiS.