"Jeżeli taka będzie wola Sejmu, to zasady (stanu wyjątkowego – przyp. red.) będą te same" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel pytany o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Pytany przez Roberta Mazurka o zapowiedź Platformy Obywatelskiej dotyczącą złożenia wniosku o zmianę konstytucji odpowiada: "Pomysł jest nie tylko absurdalny ale i propagandowy. Ale jeżeli przeciwnik wystawia piłkę to możemy w to wejść". Czy PiS poprze więc ten wniosek? "Mamy nasze propozycje dotyczące wzmocnienia polskiej suwerenności albo powtórzenia pewnych sformułowań, które są w traktatach. (...) Spotykamy się w ostatnich latach z negowaniem zapisów traktatowych, może ujęcie tego w konstytucji jest pewnym rozwiązaniem" - odpowiada.

Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości / Michał Dukaczewski / RMF FM

"Nic wiem na temat wypychania imigrantów przez granicę. Wiem, że ci, którzy są zatrzymani, jeżeli przekroczą nielegalnie granicę, trafiają tak jak każdy w ich sytuacji, do ośrodka dla uchodźców. Polska stosuje wszystkie obowiązujące międzynarodowe przepisy dotyczące kwestii imigracyjnych" - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

"Te 1200 osób, o których była mowa na konferencji ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, jest w ośrodkach tymczasowych, ponieważ zostali zatrzymani na terenie Polski. Nikt ich nigdzie nie wysyłał" - mówił Fogiel.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do kwestii przedłużenia stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni: "Stan wyjątkowy zdecydowanie umożliwia i ułatwia chociażby późniejsze monitorowanie, śledzenie osób, którym już udało się granicę przekroczyć. I zatrzymywanie ich" - mówił gość Roberta Mazurka.

Na pytanie prowadzącego, dlaczego w takim razie cała polska granica na wschodzie nie została objęta tym stanem, odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby ponieważ "z Rosji jednak bezpośrednio nie wysyłają nam imigrantów. W sytuacji wzmożonego ataku na granicy polsko-białoruskiej trzeba było podjąć takie działania".

Nasz gość odniósł się również do pojawiających się w mediach informacji, że Polska rozważa pozwanie Komisji Europejskiej za zwłokę w wypłacie środków z Krajowego Funduszu Odbudowy: "Jest to jedna z możliwości, którymi dysponujemy. Ale jeszcze nie zapadła decyzja" - mówił polityk. "Jeżeli sytuacja będzie się pogłębiać należałoby to rozważyć, bo to jest jeden ze środków, którymi dysponujemy" - dodał.

Robert Mazurek, RMF FM: Radosław Fogiel, rzecznik praw i sprawiedliwości jest naszym gościem. Dzień dobry panu.



Radosław Fogiel: Dzień dobry, panie redaktorze.



Czy ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości oglądają sobie w wolnych chwilach zdjęcia z zoofilskie i pedofilskie?



Nie sądzę.



A dlaczego w takim razie uznają, że my musimy je sobie obejrzeć i pokazują je na konferencji prasowej?



Panie Ministrze, bo możemy porozmawiać o wszystkim, ja zresztą będę rozmawiał o innych sprawach również z panem. Natomiast wie pan, to jest pierwsza rzecz, która jednak mnie zszokowała, bo ja nie będę się zastanawiał, czy to była krowa, czy to był koń, czyli klacz, wszystko mi jedno mówiąc szczerze. Natomiast jest to jednak coś przerażającego, to znaczy... Czy pan wie, że prezentowanie publicznie treści zoofilskich i pedofilskich jest przestępstwem?



Dlatego zdjęcia były ocenzurowane, ale one stanowiły tylko fragment tego, co było na tej konferencji pokazywane. Jednak myślę, że powinniśmy skupić się na tej reszcie, na tych zdjęciach, które dowodzą szkolenia przez rosyjskie wojsko, na nagraniach...



Możesz szczerze powiedziawszy zdjęcie niczego nie dowodzą.

Cała ta konferencja dotyczyła tego, na jakim etapie jest weryfikacja osób, które próbują przedrzeć się do Polski, tych, którym się udało i tego, czy one potencjalnie stanowią zagrożenie. I faktycznie możemy rozmawiać akurat o tym fragmencie, wielu to robi... Nie przesadzajmy.

No to mogą sugerować, ale rozumiem, że służby, które weryfikowały tych ludzi pociągnęły temat, mówiąc kolokwialnie.



Tylko cały problem polega na tym, że my mamy im wierzyć na słowo. Mamy wierzyć na słowo, że oni to rzeczywiście oni, czyli polskie służby znaleźli to w telefonach tych dżentelmenów, którym się udało przekroczyć nielegalnie granice. I dlatego pokażą to nam, żeby nas przerazić i żeby ludzie podzieli: "nie, co za okropni ludzie, należy ich wszystkich trzymać za tym kolczastym drutem na Białorusi". Wie pan, nie można normalnie porozmawiać? To znaczy, tam na pewno są różni ludzie, których nie chcemy tutaj przyjąć i nie musimy straszyć Polaków dżumą, cholerą oraz zoofilią.



