Koalicja 15 października na półmetku rządów. Czy PiS szykuje się już do kampanii wyborczej? Przemysław Czarnek ma być jedną z tych osób, która dostała zadanie napisania programu Prawa i Sprawiedliwości. Co się w nim znajdzie? Czy szykują się dodatkowe programy socjalne? A może jest nowy pomysł, w jaki sposób pomóc Polakom w kupnie mieszkania? W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy też m.in. o relokację uchodźców, wiec przeciwko nielegalnej migracji i czy szykuje się pakt senacki z Konfederacją.

Przemysław Czarnek / Jakub Rutka / RMF FM

Nie zabraknie też tematu przyszłości polskiego górnictwa i pomyśle na rozwiązanie problemów Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy wciąż jeszcze Polska stoi węglem?

Wrócimy też do listy lektur i tego jak ona powinna wyglądać. Czy faktycznie, jak twierdzi minister edukacji Barbara Nowacka, należy pozwolić młodym ludziom dobrać samodzielnie chociaż część lektur?

Porozmawiamy też o tym, czy PiS zagłosuje za ustawą o statusie osoby najbliższej, która już w piątek zostanie zaprezentowana w Sejmie.

