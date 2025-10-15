Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów dotyczących zwolnień lekarskich. Nowe regulacje mają przynieść znaczące ułatwienia dla osób pracujących w kilku miejscach jednocześnie. Zmiany obejmują m.in. możliwość wykonywania pracy u jednego pracodawcy podczas L4 wystawionego przez innego oraz doprecyzowanie zasad kontroli i wydawania orzeczeń lekarskich.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nowe przepisy pozwalają pracować u jednego pracodawcy podczas L4, a u innego, jeśli charakter pracy na to pozwala.

Zdefiniowano na nowo pojęcia "praca zarobkowa" i "aktywność niezgodna z celem zwolnienia", co ma zapobiegać nadużyciom.

ZUS zyskał szersze uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich, także wobec osób niepodlegających już ubezpieczeniu chorobowemu.

Rząd wprowadza ułatwienia dla osób na zwolnieniach lekarskich

Na wtorkowym posiedzeniu, które odbyło się 14 października 2025 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów dotyczących zwolnień lekarskich. Zmiany mają na celu dostosowanie prawa do realiów rynku pracy, w szczególności do sytuacji osób zatrudnionych w kilku miejscach jednocześnie. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać nadużyciom i zapewnić większą przejrzystość w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.

Możliwość pracy podczas L4 - nowe zasady

Jednym z kluczowych elementów przyjętej nowelizacji jest umożliwienie pracownikom wykonywania pracy u jednego pracodawcy, nawet jeśli przebywają na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez innego. Warunkiem jest, aby charakter pracy na to pozwalał, a także uzyskanie odpowiedniej zgody. Dotychczas każda aktywność zawodowa podczas L4 skutkowała utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Teraz sytuacja ta ulegnie zmianie, co znacząco ułatwi funkcjonowanie osobom zatrudnionym na kilku etatach lub umowach.

Nowe definicje i precyzyjne warunki

Projekt nowelizacji wprowadza także nowe definicje pojęć "praca zarobkowa" oraz "aktywność niezgodna z celem zwolnienia". Pracą zarobkową będzie każda czynność wykonywana w celach zarobkowych, niezależnie od podstawy prawnej, z wyjątkiem sytuacji incydentalnych wynikających z istotnych okoliczności. Nie może to być jednak polecenie pracodawcy. Z kolei za aktywność niezgodną z celem zwolnienia uznaje się działania, które mogą utrudniać lub wydłużać proces leczenia lub rekonwalescencji. Wyjątkiem są codzienne czynności oraz sytuacje wymagające ważnych powodów.

Kontrole ZUS na nowych zasadach

Nowelizacja przewiduje także rozszerzenie uprawnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. ZUS będzie mógł przeprowadzać kontrole również wobec osób, które przestały podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Kontrole mają być prowadzone w sposób odpowiedni do celu, z poszanowaniem prywatności i bez szkody dla zdrowia osoby kontrolowanej.

Ujednolicenie procedur orzeczniczych

W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące procedur wydawania orzeczeń lekarskich w sprawach świadczeń takich jak renta czy dodatek pielęgnacyjny. Nowe przepisy mają zapewnić jednolite standardy postępowania orzeczniczego, niezależnie od powodu wydania orzeczenia. Dzięki temu osoby ubiegające się o świadczenia mogą liczyć na większą przejrzystość i przewidywalność procesu.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie już w przyszłym roku, co oznacza, że osoby zatrudnione w kilku miejscach będą mogły wkrótce skorzystać z nowych, bardziej elastycznych rozwiązań dotyczących zwolnień lekarskich.