To niecodzienna scena w Watykanie. Papież Leon XIV otrzymał w środę wyjątkowy prezent - białego konia czystej krwi arabskiej prosto ze stadniny w Kołobrzegu-Budzistowie. Uroczyste przekazanie odbyło się tuż przed audiencją generalną, a Ojciec Święty nie krył zadowolenia z tego niecodziennego podarunku.

Papież Leon XIV / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Jak donoszą watykańskie źródła, papież przyjął dar z Polski z uśmiechem. Sprawnym ruchem chwycił wodze konia, po czym poprowadził zwierzę po dziedzińcu watykańskim.

Leon XIV znany jest ze swojego zamiłowania do jazdy konnej - przez lata posługi w Peru właśnie w siodle przemierzał górskie tereny i odwiedzał oddalone wioski. Nic więc dziwnego, że koń arabski od razu wzbudził jego sympatię.

Biały koń z Kołobrzegu-Budzistowa nie będzie jedynym czworonożnym mieszkańcem papieskiej rezydencji. Najprawdopodobniej trafi do stadniny w Castel Gandolfo pod Rzymem, gdzie już teraz przebywają konie andaluzyjskie, również podarowane niedawno papieżowi.