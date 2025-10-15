Znany wszystkim pracownikom Prokuratury Regionalnej w Łodzi kot Krzyś dostał zakaz przebywania w budynku przy ul. Lipowej. Decyzja zapadła po incydencie, w którym zwierzę podrapało jedną z prokuratorek. Pracownicy obawiają się o przyszłość czworonoga i szukają dla niego nowego dom.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Słynny kot Krzyś nie może dłużej mieszkać w budynku Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Decyzję taką podjęto po tym, jak Krzyś podrapał jedną z prokuratorek - informuje "Gazeta Wyborcza".

Do zdarzenia miało dojść 23 września. Tego dnia jedna z pracownic przyprowadziła do urzędu dużego psa. Krzyś, przestraszony obecnością zwierzęcia, uciekł, a wkrótce potem podrapał kobietę.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Krzysztof Kopania, informował, że incydent wymagał wdrożenia leczenia u poszkodowanej.

Zakaz dla zwierząt po incydencie

Po tym incydencie prokurator regionalny Dariusz Siwak wydał oficjalne polecenie natychmiastowego usunięcia kota z budynku. Przypomniał, że zgodnie z regulaminem wprowadzanie zwierząt do prokuratury jest zabronione, z wyjątkiem psów przewodników i zwierząt służbowych.

Następnie Krzyś trafił do weterynarza, gdzie zalecono 16-dniową kwarantannę.

Obecnie kot Krzyś wciąż pojawia się w okolicy prokuratury. Pracownicy rozważają adopcję, by zapewnić mu bezpieczne schronienie.

Podkreślają, że to młody, energiczny kocur, który potrzebuje troskliwego opiekuna.

Osoby zainteresowane adopcją mogą zgłaszać się do Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy ul. Lipowej 81.