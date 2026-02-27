Kontrowersje wśród działaczy partii Imperium Kontratakuje. Jak pisze "Rzeczpospolita”, w wyniku technicznych zmian w ugrupowaniu Sławomira Mentzena zaczął obowiązywać nowy statut, który daje prezesowi uprawnienia nieznane w innych formacjach.

Sławomir Mentzen / Anita Walczewska / East News

Nowy statut partii Imperium Kontratakuje daje prezesowi wyjątkowo szerokie uprawnienia.

Według "Rzeczpospolitej", takiej władzy nie mają nawet liderzy innych dużych partii, jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk.

Co dokładnie może prezes Imperium Kontratakuje? Dowiesz się z tego artykułu.

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl .

Według gazety, statut partii Imperium Kontratakuje daje prezesowi m.in. takie uprawnienia, jak samodzielne przyjmowanie członków partii oraz jednoosobowe wymierzanie im kar dyscyplinarnych, z wykluczeniem włącznie. Dzięki nim jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, może sięgnąć w swojej partii po władzę, jakiej nie mają nawet oskarżani o wodzowski styl zarządzania Jarosław Kaczyński i Donald Tusk - zauważa "Rzeczpospolita".

Nowa Nadzieja, partia Sławomira Mentzena wchodząca obok Ruchu Narodowego w skład Konfederacji, nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r. W związku z tym w listopadzie 2025 r. sąd wykreślił ją z rejestru partii politycznych. Nowa Nadzieja się odwołała. Ponieważ liczyła się jednak z przegraną w drugiej instancji, działacze przystąpili do rejestracji nowej partii - Imperium Kontratakuje.

Plan zakładał połączenie Nowej Nadziei z Imperium Kontratakuje. Następnie Imperium Kontratakuje ma zmienić nazwę na Nowa Nadzieja. W minioną sobotę odbył się kongres Nowej Nadziei, podczas którego partia zdecydowała o przyłączeniu do Imperium Kontratakuje.

Te zapisy statu Imperium Kontratakuje budzą wątpliwości prawników

"Rzeczpospolita" dotarła do opracowania prawników wskazujących najbardziej wątpliwe zapisy statutu Imperium Kontratakuje. Dotyczą one uprawnień prezesa. "Obecnie jest nim Wojciech Machulski, a docelowo ma prawdopodobnie zostać Sławomir Mentzen" - pisze gazeta.



Jeden z takich przepisów dotyczy procedury naboru członków ugrupowania. Generalnie obowiązuje zasada, że członków przyjmuje przewodniczący władz terenowych. Statut przewiduje jednak też inną ścieżkę. "Osobę do partii może przyjąć także prezes partii, w tym z pominięciem wymagań (...) przy czym osoba ta otrzymuje z dniem przyjęcia status działacza" - informuje "Rzeczpospolita". Inny z przepisów stanowi, że "prezes partii wymierza kary dyscyplinarne w drodze postanowień dyscyplinarnych, które podlegają wykonaniu z dniem ich wydania".



Z nieoficjalnych rozmów "Rzeczpospolitej" wynika, że statut Imperium Kontratakuje budzi spore kontrowersje wśród działaczy Nowej Nadziei.