Kontrowersje wśród działaczy partii Imperium Kontratakuje. Jak pisze "Rzeczpospolita”, w wyniku technicznych zmian w ugrupowaniu Sławomira Mentzena zaczął obowiązywać nowy statut, który daje prezesowi uprawnienia nieznane w innych formacjach.
- Nowy statut partii Imperium Kontratakuje daje prezesowi wyjątkowo szerokie uprawnienia.
- Według "Rzeczpospolitej", takiej władzy nie mają nawet liderzy innych dużych partii, jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk.
- Co dokładnie może prezes Imperium Kontratakuje? Dowiesz się z tego artykułu.
Według gazety, statut partii Imperium Kontratakuje daje prezesowi m.in. takie uprawnienia, jak samodzielne przyjmowanie członków partii oraz jednoosobowe wymierzanie im kar dyscyplinarnych, z wykluczeniem włącznie. Dzięki nim jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, może sięgnąć w swojej partii po władzę, jakiej nie mają nawet oskarżani o wodzowski styl zarządzania Jarosław Kaczyński i Donald Tusk - zauważa "Rzeczpospolita".
Nowa Nadzieja, partia Sławomira Mentzena wchodząca obok Ruchu Narodowego w skład Konfederacji, nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r. W związku z tym w listopadzie 2025 r. sąd wykreślił ją z rejestru partii politycznych. Nowa Nadzieja się odwołała. Ponieważ liczyła się jednak z przegraną w drugiej instancji, działacze przystąpili do rejestracji nowej partii - Imperium Kontratakuje.
Plan zakładał połączenie Nowej Nadziei z Imperium Kontratakuje. Następnie Imperium Kontratakuje ma zmienić nazwę na Nowa Nadzieja. W minioną sobotę odbył się kongres Nowej Nadziei, podczas którego partia zdecydowała o przyłączeniu do Imperium Kontratakuje.
"Rzeczpospolita" dotarła do opracowania prawników wskazujących najbardziej wątpliwe zapisy statutu Imperium Kontratakuje. Dotyczą one uprawnień prezesa. "Obecnie jest nim Wojciech Machulski, a docelowo ma prawdopodobnie zostać Sławomir Mentzen" - pisze gazeta.
Jeden z takich przepisów dotyczy procedury naboru członków ugrupowania. Generalnie obowiązuje zasada, że członków przyjmuje przewodniczący władz terenowych. Statut przewiduje jednak też inną ścieżkę. "Osobę do partii może przyjąć także prezes partii, w tym z pominięciem wymagań (...) przy czym osoba ta otrzymuje z dniem przyjęcia status działacza" - informuje "Rzeczpospolita". Inny z przepisów stanowi, że "prezes partii wymierza kary dyscyplinarne w drodze postanowień dyscyplinarnych, które podlegają wykonaniu z dniem ich wydania".
Z nieoficjalnych rozmów "Rzeczpospolitej" wynika, że statut Imperium Kontratakuje budzi spore kontrowersje wśród działaczy Nowej Nadziei.