Poważny wypadek na wrocławskich Krzykach. Na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Bardzkiej zderzyły się dwa samochody.
W wypadku ucierpiały dwie osoby - były zakleszczone w autach i zostały uwolnione przez strażaków. Obie trafiły do szpitali.
Ruch samochodowy został już przywrócony, ale sparaliżowana jest komunikacja tramwajowa, bo torowisko wciąż jest zablokowane przez pojazdy.
MPK uruchomiło na tej trasie autobusy zastępcze.
Policja będzie wyjaśniać okoliczności wypadku.
