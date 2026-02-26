"Służba zdrowia jest na teraz przygotowana fragmentarycznie na konflikt. Nie dalibyśmy sobie rady ze skalą zdarzeń, jakie związane są z kinetycznym konfliktem zbrojnym. 30 lat zaniedbań w zakresie kształcenia kadr medycznych ma swoje skutki. Państwem wzorcowym powinna być dla nas Finlandia" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Podkreślił, że szczególny problem mielibyśmy z infrastrukturą, przygotowaniem personelu i zagrożeniami szczególnymi, takimi jak skażenia promieniotwórcze.