Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla ośmiu województw. Synoptyczka IMGW Anna Gryczman poinformowała, że niedzielne popołudnie, najbliższa noc oraz poniedziałek zapowiadają się burzowo z intensywnymi opadami deszczu, którym będzie towarzyszyć porywisty wiatr. Ostatnie godziny upłynęły pod znakiem trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Dwie rodziny zostały bez dachu nad głową.

Radar burz. IMGW wydał alerty

Niedzielne popołudnie upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego bądź dużego, z wyjątkiem północnej części kraju, gdzie pod wieczór mogą wystąpić większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Niemal w całym kraju spodziewane są również przelotne opady deszczu, z wyłączeniem zachodu - głównie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego czy wielkopolskiego.

Natomiast na północnym wschodzie, głównie od Polesia lubelskiego przez Podlasie, wschód Mazowsza, po Mazury - tam są możliwe burze z opadami do 20 mm i towarzyszącymi im porywami wiatru do około 60 km/h.

W związku z tym IMGW wydał na niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północno-wschodnich obrzeży Mazowsza. Będą one obowiązywały od godz. 14 do godz. 19.

Burzowo, ale ciepło

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na północy, około 21 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 25 st. C na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich - lokalnie oraz nad samym morzem, gdzie termometry wskażą 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południowym zachodzie, a na południu nawet porywisty z dominującym kierunkiem północno-zachodnim i zachodnim tylko nad samym morzem.

Najbliższej nocy na północy i północnym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, szczególnie na południowym zachodzie. Od Sudetów w kierunku Karpat będzie się przemieszczał układ z intensywnymi opadami deszczu oraz z burzami i będzie to dotyczyło głównie południa województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz krańców południowo-zachodnich województwa śląskiego, gdzie opady mogą dochodzić do 25 mm.

Zdaniem synoptyczki Anny Gryczman przelotne opady deszczu ogólnie mogą występować na większym obszarze - od ziemi lubuskiej także przez Wielkopolskę, po Małopolskę i Podkarpacie, a także początkowo na północnym wschodzie. Burzom będą towarzyszyły porywy wiatru do około 60 km/h.

Temperatura minimalna tej nocy wyniesie od 6 st. C na Pomorzu, z powodu rozpogodzeń i przejaśnień, do 10 st. C na północy, na pozostałym obszarze od 11 st. C do 13 st. C i do 14 st. C na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie już słaby, przeważnie zmienny, ale we wschodniej i północnej Polsce dominować będą jednak kierunki wschodnie, od południowo-wschodniego do północno-wschodniego.

Dla południowego zachodu Polski IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. W znacznej części województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Opady miejscami wyniosą od 25 mm do 40 mm. Przejściowo mogą towarzyszyć im burze z porywami wiatru do 60 km/h. Alerty te zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 20 i potrwają do poniedziałku do godz. 15.

Jaka pogoda w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek w ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Nieco więcej przejaśnień może się pojawiać w Polsce północno-zachodniej i tam będzie najmniejsza szansa na opady, ale ich synoptyk ich nie wyklucza. Najwięcej opadów z towarzyszącymi im burzami będzie w Polsce południowej, szczególnie w województwie śląskim, małopolskim oraz podkarpackim, gdzie spadnie do 25 mm deszczu.

Natomiast w północno-wschodnio-centralną Polskę, obejmującą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i świętokrzyskie, zdominują burze, podczas których również może spaść około 20 mm opadów. Porywy wiatru mogą dochodzić do 65-70 km/h. Możliwy będzie także grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C do 23 st. C, ale nieco zimniej będzie na południu, tam gdzie będą intensywne opady, czy nad samym morzem. W tych rejonach można się spodziewać temperatury od 14 st. C do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z dość zmiennymi kierunkami, ponieważ we wschodniej połowie kraju będzie to wiatr zmienny z przewagą południowo-wschodniego, a na zachodzie, północnym zachodzie będzie on północno-zachodni, a nawet północny. Na zachodzie kraju wiatr może być porywisty.

Na razie na horyzoncie nie widać wybitnie słonecznej oraz upalnej pogody (...), ale cieszymy się z tego, że deszcz pada, bo przynajmniej uspokoi nam nieco sytuację z suszą i zagrożeniem pożarowym - powiedziała Gryczman.

Ostrzeżenia warto traktować poważnie