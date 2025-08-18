Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Przydacz. Zapraszamy do zadawania pytań!

Marcin Przydacz / Archiwum RMF FM

Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP zapytamy m.in. o spór na linii Pałac Prezydencki - rząd. Czy brak polskiego przedstawiciela na spotkaniu w Białym Domu to porażka polskiej dyplomacji? Na jakie ustępstwa może pójść prezydent Zełenski? Czy Polska ma szansę wziąć udział w odbudowie Ukrainy?

Jak ocenia politykę zagraniczną Trumpa? Czy uda się znaleźć rozwiązanie ws. ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

