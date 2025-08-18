Odpowiedni monitor gamingowy pozwoli w pełni wykorzystać potencjał podzespołów Twojego peceta zanurzyć się w dynamicznej rozgrywce bez opóźnień. Zobacz, co możesz zyskać, wybierając jeden z polecanych modeli.

Monitor dla graczy z odświeżaniem 180 Hz!

+ System Motion Blur Reduction - redukuje rozmycia obrazu w dynamicznych scenach

+ Tryb HDR10 - zwiększa kontrast i nasycenie kolorów

+ Odświeżanie 180 Hz to mega płynna rozgrywka

Monitor LG UltraGear 27GS50F‑B stawia na płynność, dlatego inżynierowie połączyli 27‑calowy panel VA o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem 180 herców i techniką Motion Blur Reduction, która redukuje smużenie do jednej milisekundy i pozwala bez wysiłku śledzić przeciwników nawet podczas gwałtownych obrotów kamery. Kontrast statyczny 3000:1 i dobry poziom jasności wydobywają detale na ciemnych mapach, a obsługa HDR10 poszerza paletę świateł i cieni w kinowych produkcjach. Technologia AMD FreeSync eliminuje rwanie obrazu w zakresie 48-180 Hz, a funkcje Black Stabilizer, Crosshair i Dynamic Action Sync poprawiają widoczność, skracają opóźnienia i dodają subtelny celownik na środku ekranu. Niemal bezramkowy front sprzyja konfiguracjom wielomonitorowym. Z tyłu urządzenia znalazły się dwa złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 i wyjście słuchawkowe, dzięki czemu łatwo podłączysz zarówno konsolę, jak i komputer.

Monitor dla wymagających graczy - bez kompromisów

+ Ochrona oczu przed nadmiarem niebieskiego światła

+ System Low Input Lag - opóźnienia ograniczone do minimum

+ Odświeżanie na poziomie aż 240 herców - ultra płynna rozgrywka

Zakrzywienie zastosowane w modelu AOC C27G2ZE/BK obejmuje pole widzenia, dzięki czemu 27‑calowy obraz Full HD wydaje się głębszy i bardziej immersyjny, a krawędzie ekranu pozostają w równej odległości od oczu. Matryca VA wyświetla kontrast 3 000:1 przy jasności 300 cd/m kw., co zapewnia głęboką czerń i wierne barwy nawet podczas nocnych sesji. Ekstremalnie szybkie odświeżanie 240 Hz uzupełnione czasem reakcji 0,5 ms MPRT pozwala dynamicznym scenom zachować krystaliczną ostrość. Adaptive‑Sync i certyfikat FreeSync Premium gwarantują płynność animacji bez efektu tearingu, a tryb Low Input Lag przełącza skaler w bezpośrednią ścieżkę sygnału, skracając drogę od kliknięcia myszy do błysku na ekranie. Producent dorzucił dwa porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.2, co upraszcza podłączenie PC, konsoli i laptopa jednocześnie, a joystick pod ramką pozwala przełączać profile, czy włączyć ochronę oczu Low Blue Light.

Stworzony z myśla o graczach - monitor od ACER

+ Odświeżanie 180 Hz - wyjątkowa płynność animacji nawet w szybkich grach

+ Szybki czas reakcji

+ Zakrzywienie na poziomie 1500R

Ultraszeroki Nitro XZ342CUV3 przenosi rozgrywkę w kinowy format 21:9. Łączy 34‑calowy panel VA o rozdzielczości 3 440 x 1 440 z zakrzywieniem 1500R, które naturalnie otula wzrok i ułatwia dostrzeganie szczegółów na peryferiach. Odświeżanie 180 Hz i czas reakcji 1 ms VRB likwidują smużenie, a technologia AMD FreeSync Premium zachowuje płynność, gdy liczba klatek spada poniżej natywnego limitu. Jasność 320 nitów oraz kontrast statyczny 4 000:1 potęgują efekt HDR, podnosząc realizm wybuchów i jasnych refleksów. W zestawie Acer dodaje komplet kabli, a standard VESA 100 x 100 oraz klips na przewody pomagają uporządkować stanowisko i stworzyć spójne, minimalistyczne centrum rozrywki.

Potężny monitor dla graczy dla maksymalnej płynności

+ Odświeżanie 280 Hz - ultraszybki obraz bez opóźnień

+ Czas reakcji 0,5 ms MPRT - idealny do dynamicznych gier FPS

+ FreeSync Premium - płynność bez zacięć i tearingu

Legion R27fc‑30 to propozycja dla graczy, którzy chcą maksymalnie skrócić czas reakcji bez rezygnacji z wyrazistego obrazu. Matryca odświeża się z imponującą częstotliwością 280 Hz, a tryb 0,5 ms MPRT eliminuje zjawisko duchów, co pozwala błyskawicznie namierzyć cel w dynamicznych grach akcji. FreeSync Premium dba o synchronizację klatek. Podstawa umożliwia regulację wysokości, obrót o 30 stopni na boki i pochylenie, dzięki czemu łatwo dostosować kąt do własnej sylwetki, a otwór na kable zapobiega wijącym się przewodom. Z tyłu znajdziesz dwa złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz wyjście audio. Niskie zużycie energii w trybie Eco i harmonogram automatycznego wyłączania pomagają ograniczyć rachunki bez ręcznego gaszenia ekranu po nocnej sesji.

Monitor Xiaomi Curved Gaming z zakrzywionym ekranem

+ Zakrzywienie 1500R - lepsze wrażenie głębi i immersji

+ HDR400 - lepszy kontrast i szczegóły w jasnych scenach

+ Aż 34-calowy ekran - ogromna przestrzeń robocza

Xiaomi wprowadza do segmentu ultrapanoramicznych wyświetlaczy model G34WQi, który łączy 34‑calową matrycę VA o rozdzielczości 3 440 x 1 440 z odświeżaniem 180 Hz i krótkim czasem reakcji. Oferuje szeroką paletę barw pokrywającą ponad 121 proc. przestrzeni sRGB. Zakrzywienie 1500R i proporcje 21:9 zwiększają pole widzenia w grach wyścigowych i strategiach. Adaptive‑Sync synchronizuje klatki z układem graficznym, eliminując tearing, a tryb HDR400 uwydatnia detale w jasnych scenach. Producent wyposażył ekran w dwa porty DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.0 i gniazdo słuchawkowe, co pozwala równolegle podpiąć komputer, konsolę i dekoder. Antyodblaskowa powłoka zmniejsza zmęczenie wzroku podczas długich sesji.

