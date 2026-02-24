"Nie jesteśmy w trakcie III wojny światowej. Wspieramy Ukrainę w jej walce obronnej" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Mroczek - wiceminister spraw wewnętrznych. "Trzeba wrócić do jedności we wsparciu Ukrainy" - sugerował poseł Koalicji Obywatelskiej.

Rozmowa rozpoczęła się od pytania, kiedy może skończyć się wojna w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił, że szybko zakończy tę wojnę. Widać, że nie jest łatwo. Wojna się zakończy wtedy, kiedy zostanie do tego zmuszony przywódca Rosji, prezydent Putin - stwierdził wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Gość Tomasza Terlikowskiego ocenił, że presja wywierana na Rosję zmniejszyła się z dwóch powodów. Wymienił w tym kontekście mniejsze wsparcie dla wysiłku obronnego Ukraińców i poluzowanie systemu sankcyjnego.

Potrzebny jest dalszy wysiłek na rzecz wspierania Ukrainy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Stany Zjednoczone. trzeba wrócić do tej jedności, która była - we wsparciu dla Ukrainy - apelował Mroczek.

Jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy?

W rozmowie pojawił się też temat nielegalnych prób przekraczania polsko-białoruskiej granicy.

Nie uznaję tego za zakończenie procesu, ale od połowy listopada, z wyjątkiem jednego zdarzenia - przejścia tunelem, gdzie i tak większość migrantów zatrzymaliśmy - próby w zasadzie ustały - przekazał w RMF FM Czesław Mroczek. Meldunek z wczoraj, tak jak z większości dni jest: "Nie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia granicy" - dodał. Jednocześnie przyznał, że ta sytuacja może się zmienić.

Ten nielegalny szlak migracyjny był organizowany jako narzędzie do wywoływania destabilizacji w naszym kraju i w Unii Europejskiej. Jeżeli Rosja i Białoruś uznają, że jeszcze można się tym posługiwać, to pewno tak będzie. Dlatego nie obwieszczamy tutaj końca - zapewnił.

Chcemy wzmocnić Straż Graniczną. Budujemy dalsze elementy zapory, system antydronowy. Jeżeli ktoś chce przekreślić SAFE, jest przeciwko wzmocnieniu Straży Granicznej, przeciwko lepszej ochronie polskiej granicy - podkreślał polityk KO.

Co jest przyczyną wakatów w policji?

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa również o wakaty w warszawskiej policji. Jak wyliczał, 1 lutego w stolicy brakowało ponad 2100 funkcjonariuszy. Z czego wynika ten problem?

W 2023 roku do policji w skali kraju zgłosiło się 16 tysięcy osób. W ubiegłym roku - 34 tysiące - wyliczał Mroczek. Jak dodał, w tym momencie tylko w dwóch garnizonach w kraju poziom wakatów przekracza 10 proc.

Największa liczba wakatów była w dużych miastach. Z uwagi na koszty pozyskania mieszkań przez młodych ludzi wprowadziliśmy świadczenie mieszkaniowe - tłumaczył gość RMF FM. Im większe koszty najmu mieszkania, tym większy dodatek. On jest od 900 zł do 1800 zł. W Warszawie to 1800 zł - doprecyzował.

