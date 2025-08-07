Czy uda się dojść do porozumienia w sprawie związków partnerskich? Na to pytanie odpowie nam wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Piotra Zgorzelskiego zapytamy m.in. o to czy udałoby się wprowadzić 1000 plus. Co z poparciem dla inicjatywy ustawodawczej prezydenta Nawrockiego dot. CPK? Czy uda się znieść dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? Jak przyszłość czeka marszałka Hołownię?

Piotr Zgorzelski / Wojciech Olkusnik/East News / East News

