​Wiemy, co będzie robił były już prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zakończonej prezydenturze. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, Andrzej Duda zostanie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Były prezydent RP Andrzej Duda / Piotr Nowak / PAP

PKOl podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Andrzeja Dudę na członka MKOl-u już w grudniu 2024 roku. Podpisał się pod nią wówczas szef tej organizacji Radosław Piesiewicz.

Znamy plany Andrzeja Dudy po prezydenturze

Reporter RMF FM ustalił, że Polski Komitet Olimpijski miał miażdżącą przewagą głosów zdecydować o rekomendacji Andrzeja Dudy do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Głosowanie nad kandydaturą byłego prezydenta odbędzie się podczas sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - najwcześniej w przyszłym roku.

Kandydatura byłego prezydenta jest obecnie rozpatrywana przez komisję opiniującą MKOl-u. Warto zaznaczyć, że członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego są wybierani na 8-letnią, odnawialną kadencję. Organizacja ma zaakceptować tę kandydaturę już podczas następnej, corocznej sesji komitetu.

To jednak nie koniec aktywności Andrzeja Dudy po zakończonej prezydenturze. Według naszych informacji była głowa państwa pracuje nad założeniem międzynarodowego think tanku, który łączyłby środowiska polityczne i biznesowe z Europy Środkowo-Wschodniej.



Były prezydent nie wróci na UJ

W środę informowaliśmy także o tym, że były prezydent nie wróci do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim .

Umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron - przekazał rzecznik uczelni Marcin Kubat. Andrzej Duda na Uniwersytecie Jagiellońskim był zatrudniony od 1997 roku. Wcześniej skończył studia na Wydziale Prawa i Administracji tamże.

Podczas pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim były prezydent korzystał z urlopów bezpłatnych. Z powodu pełnienia ważnych funkcji społecznych, w tym oczywiście prezydentury - wskazał rzecznik krakowskiej uczelni.

