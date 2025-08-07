Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 proc. wyprzedza Koalicję Obywatelską, którą popiera 28,2 proc. badanych - wynika z najnowszego, sierpniowego sondażu Opinia24 dotyczącego preferencji wyborczych. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,2, na czwartym Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorza Brauna) z poparciem 6,0 proc., kolejno Lewica z poparciem na poziomie 5,9 proc. Jakie wyniki odnotowały PSL, Polska 2050 czy Razem? Może to być spore zaskoczeniem.
Pracownia badawcza Opinia24 w dniach 4-6 sierpnia przeprowadziła sondaż dotyczący preferencji politycznych. Okazuje się, że duch mobilizacji wyborczej wcale w nas nie wygasł. Aż 75 proc. Polaków deklaruje, że poszłoby zagłosować w wyborach parlamentarnych, gdyby się odbywały w najbliższą niedzielę.
Chęć udziału w wyborach deklarują najchętniej osoby w wieku 30-39 lat - 81 proc., osoby powyżej 60. roku życia - 83 proc. i osoby z wykształceniem wyższym - 86 proc. Przeciwne nastawienie mają osoby z wykształceniem podstawowym - 33 proc., a także zawodowym - 26 proc.
Najnowszy sondaż pokazuje nadal utrzymujący się trend umacniania się partii prawicowych. Dyrektorka badań społecznych Opinia24 Urszula Krassowska wskazała, że "po raz pierwszy od stycznia 2024 roku Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską, jednak przewaga ta jest minimalna". Oto jak prezentuje się pełna lista:
- PiS: 29 proc.,
- KO: 28,2 proc.,
- Konfederacja: 14,2 proc.,
- Konfederacja Korony Polskiej: 6 proc.,
- Lewica: 5,9 proc.,
- Razem: 4,1 proc. - pod progiem,
- Polska 2050: 3,4 proc. - pod progiem,
- PSL: 1,4 proc. - pod progiem,
- nie wiem: 7,1 proc.
Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1003 pełnoletnich Polaków techniką mixed-mode - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) - oraz wywiadów internetowych (CAWI).