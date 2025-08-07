Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 proc. wyprzedza Koalicję Obywatelską, którą popiera 28,2 proc. badanych - wynika z najnowszego, sierpniowego sondażu Opinia24 dotyczącego preferencji wyborczych. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,2, na czwartym Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorza Brauna) z poparciem 6,0 proc., kolejno Lewica z poparciem na poziomie 5,9 proc. Jakie wyniki odnotowały PSL, Polska 2050 czy Razem? Może to być spore zaskoczeniem.

Pracownia badawcza Opinia24 w dniach 4-6 sierpnia przeprowadziła sondaż dotyczący preferencji politycznych. Okazuje się, że duch mobilizacji wyborczej wcale w nas nie wygasł. Aż 75 proc. Polaków deklaruje, że poszłoby zagłosować w wyborach parlamentarnych, gdyby się odbywały w najbliższą niedzielę.

Chęć udziału w wyborach deklarują najchętniej osoby w wieku 30-39 lat - 81 proc., osoby powyżej 60. roku życia - 83 proc. i osoby z wykształceniem wyższym - 86 proc. Przeciwne nastawienie mają osoby z wykształceniem podstawowym - 33 proc., a także zawodowym - 26 proc.

Jak wygląda poparcie konkretnych partii politycznych?

Najnowszy sondaż pokazuje nadal utrzymujący się trend umacniania się partii prawicowych. Dyrektorka badań społecznych Opinia24 Urszula Krassowska wskazała, że "po raz pierwszy od stycznia 2024 roku Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską, jednak przewaga ta jest minimalna". Oto jak prezentuje się pełna lista:

PiS: 29 proc.,

KO: 28,2 proc.,

Konfederacja: 14,2 proc.,

Konfederacja Korony Polskiej: 6 proc.,

Lewica: 5,9 proc.,

Razem: 4,1 proc. - pod progiem,

Polska 2050: 3,4 proc. - pod progiem,

PSL: 1,4 proc. - pod progiem,

nie wiem: 7,1 proc.

Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1003 pełnoletnich Polaków techniką mixed-mode - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) - oraz wywiadów internetowych (CAWI).