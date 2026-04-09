Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Andrzej Domański. Ministra finansów i gospodarki zapytamy m.in. o to, skąd rząd weźmie 23 mld zł na NFZ oraz środki na ewentualną karę w sporze z koncernem farmaceutycznym Pfizer. Czy oszczędzanie na badaniach diagnostycznych nie wygeneruje kosztów leczenia Polaków za kilka lat? Zapytamy też o propozycję Polski 2050 podniesienia progu podatkowego do 140 tys. złotych oraz o losy Osobistego Konta Inwestycyjnego. W programie poruszymy także temat próby odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach.

Andrzej Domański / Marcin Suchmiel / RMF FM

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszymy też kwestię kontroli w systemie KSeF i ryzyka związanego z błędami w dokumentacji przedsiębiorców. Zapytamy również o finansowanie zakupów zbrojeniowych z unijnego instrumentu SAFE. Kiedy pieniądze z UE trafią do Polski i kto zapłaci VAT?

Nie zabraknie też pytań o koszty programu paliwowego. Ile do tej pory za niego zapłaciliśmy, a ile jeszcze zapłacimy? Czy któreś stacje benzynowe nie dostosowały się do rozporządzenia? Czy nałożono jakieś kary? Jakie koszty wygenerował zawieszony konflikt na Bliskim Wschodzie? Ile nas kosztował w podatkach i inflacji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.