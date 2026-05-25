Rosja wprowadza do walki nową generację dronów bojowych. Gerań-4, wyposażony w chiński silnik turboodrzutowy, już atakuje cele na Ukrainie. Ukraiński wywiad ostrzega: to maszyna szybsza, zwrotniejsza i trudniejsza do zestrzelenia niż dotychczas wykorzystywane bezzałogowce.

Rosjanie ruszyli z produkcją nowych dronów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Rosja wprowadziła do działań wojennych na Ukrainie nowy typ drona bojowego - Gerań-4. Informacje o jego użyciu potwierdził ukraiński wywiad wojskowy (HUR), który alarmuje, że maszyna ta stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Gerań-4 to odpowiedź Kremla na coraz skuteczniejsze ukraińskie drony przechwytujące.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "To specyficzny etap wojny". Ukraina domaga się reakcji świata po ataku na Kijów

Jaki jest nowy dron?

Nowy dron wyróżnia się przede wszystkim prędkością i manewrowością. Dzięki silnikowi turboodrzutowemu, sprowadzanemu z Chin, Gerań-4 może osiągać prędkości rzędu 300-400 km/h, a w sprzyjających warunkach nawet 500 km/h. To znacznie więcej niż w przypadku wcześniejszych rosyjskich konstrukcji. Dron jest w stanie wznieść się na wysokość do 5 tysięcy metrów i pokonać dystans nawet 450 kilometrów.

Gerań-4 to nie tylko nowy silnik, ale także całkowicie przeprojektowany płatowiec o lepszych właściwościach aerodynamicznych i wzmocnionej konstrukcji. Mimo tych zmian, systemy sterowania i baza elektroniczna pozostały podobne do wcześniejszych modeli produkowanych w zakładach Ałabuga w Tatarstanie. Wymiary drona - około 3,5 metra długości i 3 metry rozpiętości skrzydeł - nie uległy większym zmianom.

Jak podaje HUR, pierwsze testy Gerań-4 przeprowadzono na początku roku na terenie Rosji oraz okupowanego Doniecka. Od maja 2026 roku maszyny te są już wykorzystywane bojowo przeciwko celom na Ukrainie. Seryjna produkcja ma ruszyć pełną parą do stycznia przyszłego roku.

Przypomnijmy, że w 2023 roku w Jełabudze, w specjalnej strefie ekonomicznej Ałabuga, Rosja uruchomiła nowoczesny zakład produkcji dronów, w tym bezzałogowców typu Shahed. To właśnie tam powstają najnowsze rosyjskie drony bojowe, które teraz trafiają na front.