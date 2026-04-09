Maksymalne ceny paliw w Polsce nieco niższe niż w ostatnich dniach. Minister energii ogłosił, że w piątek, 10 kwietnia, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł.

Znamy nowe ceny maksymalne paliw w Polsce / Wojciech Olkuśnik / East News

Minister energii ustalił nowe ceny maksymalne paliw w Polsce.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Z opublikowanego w czwartek w Monitorze Polskim obwieszczenia wynika, że w piątek cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,17 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,77 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,66 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Oznacza to, że w piątek spadną ceny maksymalne wszystkich paliw. W czwartek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 6,27 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,88 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,83 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Tusk zapowiada utrzymanie programu "CPN"

Maksymalne ceny paliw obowiązują od końca marca. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

W środę premier Donald Tusk podkreślił, że w kontekście cen paliw rząd zamierza "dmuchać na zimne".

Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy (pakietu CPN - red.). Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia (na Bliskim Wschodzie - red.) na polskich stacjach paliw - mówił szef rządu.

Jak obliczana jest cena maksymalna paliw?

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona milionem złotych kary. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak podkreśla Ministerstwo Energii, punktem wyjścia do ustalenia maksymalnej ceny paliwa jest średnia arytmetyczna cen hurtowych z poprzedniego dnia roboczego, zbieranych od pięciu największych uczestników rynku paliwowego w Polsce.

Do średniej ceny hurtowej doliczane są elementy, które składają się na cenę paliwa: akcyza, opłata paliwowa i stała marża operacyjna: 0,30 zł/l. Na cenę netto nakładany jest VAT w wysokości 8 proc. Otrzymana wartość to maksymalna cena detaliczna, której żadna stacja paliw nie może przekroczyć.