Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i poseł PSL. Zapytamy go, czy PKP PLK nie planuje redukcji zatrudnienia, a także o to, dlaczego minister chce ponownej analizy integracji biur Zakładów Linii Kolejowych, jak wygląda sytuacja w PKP Cargo?

Dariusz Klimczak / Piotr Mazur / RMF FM

Dariusza Klimczaka zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM, na jakim etapie jest CPK? Kiedy spółka wystąpi o pozwolenie na budowę? Czy 2032 rok to realna perspektywa na start lotniska?

Naszego gościa zapytamy także o to, kiedy będzie można przejechać bez problemu trasą S7?

Lewica poparła projekt PSL w sprawie zniesienia dwukadencyjności. Co z pozostałymi koalicjantami? Czy uda się zebrać większość dla tego projektu?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.