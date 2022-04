"Jeżeli ktoś nie przewidywał takiej sytuacji, że zostanie zakręcony kurek z gazem, to był w błędzie. Wiadomo było, że Putin będzie musiał wykonywać te ruchy. Jest pytanie - komu on zrobił źle. Jak się te kurki zakręci to w związku z tym zakręci się też strumień pieniądza, a pieniądze są mu chyba strasznie potrzebne" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Dużo osób uważa, że Putin ma bardzo dokładny plan, z przewidywaniem na rok, dwa, pięć lat do przodu. Wydaje mi się, że coś się zmieniło w głowie Putina. Myślę, że nie jest już tak, że on przewiduje racjonalnie. Myślę, że tam jest więcej emocji" - dodał jeden z liderów Nowej Lewicy.

Powinniśmy być konsekwentni, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy związane z sankcjami, powinniśmy być konsekwentni, jeżeli chodzi o Ukraińców. Powinniśmy ludziom wszystkim, co niniejszym czynię (...), mówić: będzie gorzej w związku z tym. Przygotujcie się, że będzie gorzej - mówił gość RMF FM. Czy powinniśmy zapłacić tę cenę? Tak. Państwo, które jest koło nas, daje swoich obywateli i swój teren do walki, opiekujemy się w tej chwili - co jest rzeczą bez precedensu w Europie - milionem dzieci innego narodu - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czarzasty: Powinniśmy mówić ludziom: przygotujcie się, że będzie gorzej

Nie dam się wkręcić w dyskusję negatywną na temat innych partii opozycyjnych - mówił Włodzimierz Czarzasty w RMF FM. Pan Donald Tusk i Platforma Obywatelska musza znaleźć swoje miejsce w czasach kryzysu. Jeżeli będzie tak, że ludzie dostaną dodatkowe środki w budżetówce (...) - nie jest to dla nas nowy pomysł. Jeżeli partia Donalda Tuska uważa, że to jest bardzo dobry pomysł to na końcu, jeżeli ci ludzie to dostaną, to super - podkreślał wicemarszałek Sejmu. My nie mamy problemów z tożsamością jako lewica. Każdy niech robi swoje. Jeżeli można pomóc ludziom to niech Donald Tusk pomaga, i Kosiniak, i Hołownia, i lewica. Ja mogę państwu obiecać jedną rzecz - postulaty lewicy się nie zmienią. My po prostu jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy - podsumował.