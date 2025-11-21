Czarnek podkreślił, że wojna na Ukrainie jest niebezpieczna dla Polski. Ukraina jest w bardzo trudnym położeniu, coraz trudniejszym. Każdy dzień zbliża nas do zakończenia wojny nie po myśli ukraińskiej, tylko po myśli rosyjskiej - powiedział polityk.

W interesie polskim jest, żeby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej, na warunkach, które zakończyłyby działania wojenne w sposób trwały. Jeśli Putin zająłby Donbas i zaprzestał zrzucania bomb i dronów na Ukrainę i zapanowałby tam pokój, to dla nas zawsze jest lepiej niż wojna. Jeśli Putin zajmie całą Ukrainę, to następna będzie Polska - podkreślił Czarnek.

Dywersja na kolei

Wiceprezes PiS pytany był także o niedawne akty dywersji na kolei. Donald Tusk mówi, że stoi za tym jakiś pan Jewhienij, nasze służby o tym nie miały pojęcia, bo Ukraińcy zapomnieli to wpisać do excela. Jewhienij wjechał spokojnie do Polski, podłożył bombę, na szczęście spaprał robotę i wyjechał - powiedział Czarnek.

Skoro człowiek skazany za dywersję we Lwowie przez sąd w lutym tego roku, niezarejestrowany przez nasze służby, wjechał spokojnie do Polski, podłożył bombę i wyjechał na Białoruś, przecież to kompromitacja sama w sobie - zaznaczył polityk.

Willa plus

Polityk powiedział Tomaszowi Terlikowskiemu w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do wystawienia na sprzedaż budynku zakupionego z dotacji udzielonej przez ministerstwo, którym kierował Czarnek, że "to najlepiej zabezpieczony program w Polsce".

42 podmioty uczestniczyły w tej części programu. Moją troską było zabezpieczenie programu - przyznał wiceszef PiS. 4 listopada, jak wiemy, pani Nowacka skierowała jakieś uzupełnienie do prokuratury, nie na mnie, tylko na beneficjenta. Przecież nie ja wykonuję ten projekt tylko beneficjent. Od dwóch lat nie jestem ministrem. Ja zabezpieczyłem ten projekt hipoteką, wekslem i innymi zabezpieczeniami. Nie ma drugiego programu tak zabezpieczonego - podkreślił Czarnek.