"Sytuacja jest skomplikowana i złożona. Musimy wiedzieć, gdzie są nasi sojusznicy i na kogo możemy liczyć w wojnie, która wisi w powietrzu" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarenk, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Portal Axios opublikował szczegóły 28-punktowego amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Dokument przewiduje m.in. rezygnację Kijowa z aspiracji do NATO, ograniczenie liczebności armii, oddanie części terytorium Rosji oraz stacjonowanie europejskich myśliwców w Polsce. Propozycja wzbudza wiele emocji.
Polityk PiS pytany przez Tomasza Terlikowskiego o amerykański plan przyznał, że "nie pierwsza to sytuacja w historii świata, w której to przywódcy mocarstw uzgadniają to, co myślą, ale nie zawsze im wychodziło". Niestety parę razy im wyszło. Jeśli ktoś układa plan pokojowy z Putinem, to zapisuje, co chce - dodał.
Jestem za tym, żeby wojna na Ukrainie się jak najszybciej skończyła. Każdy plan ma zamiar zbliżać nas od zakończenia wojny. Nikt inny poza Trumpem planów z Putinem nie zrobi - powiedział wiceszef PiS.