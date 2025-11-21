"Sytuacja jest skomplikowana i złożona. Musimy wiedzieć, gdzie są nasi sojusznicy i na kogo możemy liczyć w wojnie, która wisi w powietrzu" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarenk, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Portal Axios opublikował szczegóły 28-punktowego amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Dokument przewiduje m.in. rezygnację Kijowa z aspiracji do NATO, ograniczenie liczebności armii, oddanie części terytorium Rosji oraz stacjonowanie europejskich myśliwców w Polsce. Propozycja wzbudza wiele emocji.

Polityk PiS pytany przez Tomasza Terlikowskiego o amerykański plan przyznał, że "nie pierwsza to sytuacja w historii świata, w której to przywódcy mocarstw uzgadniają to, co myślą, ale nie zawsze im wychodziło". Niestety parę razy im wyszło. Jeśli ktoś układa plan pokojowy z Putinem, to zapisuje, co chce - dodał.

Jestem za tym, żeby wojna na Ukrainie się jak najszybciej skończyła. Każdy plan ma zamiar zbliżać nas od zakończenia wojny. Nikt inny poza Trumpem planów z Putinem nie zrobi - powiedział wiceszef PiS.

Czarnek podkreślił, że wojna na Ukrainie jest niebezpieczna dla Polski. Ukraina jest w bardzo trudnym położeniu, coraz trudniejszym. Każdy dzień zbliża nas do zakończenia wojny nie po myśli ukraińskiej, tylko po myśli rosyjskiej - powiedział polityk.

W interesie polskim jest, żeby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej, na warunkach, które zakończyłyby działania wojenne w sposób trwały. Jeśli Putin zająłby Donbas i zaprzestał zrzucania bomb i dronów na Ukrainę i zapanowałby tam pokój, to dla nas zawsze jest lepiej niż wojna. Jeśli Putin zajmie całą Ukrainę, to następna będzie Polska - podkreślił Czarnek.

Dywersja na kolei

Wiceprezes PiS pytany był także o niedawne akty dywersji na kolei. Donald Tusk mówi, że stoi za tym jakiś pan Jewhienij, nasze służby o tym nie miały pojęcia, bo Ukraińcy zapomnieli to wpisać do excela. Jewhienij wjechał spokojnie do Polski, podłożył bombę, na szczęście spaprał robotę i wyjechał - powiedział Czarnek.

Skoro człowiek skazany za dywersję we Lwowie przez sąd w lutym tego roku, niezarejestrowany przez nasze służby, wjechał spokojnie do Polski, podłożył bombę i wyjechał na Białoruś, przecież to kompromitacja sama w sobie - zaznaczył polityk.

Willa plus

Polityk powiedział Tomaszowi Terlikowskiemu w Porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do wystawienia na sprzedaż budynku zakupionego z dotacji udzielonej przez ministerstwo, którym kierował Czarnek, że "to najlepiej zabezpieczony program w Polsce".

42 podmioty uczestniczyły w tej części programu. Moją troską było zabezpieczenie programu - przyznał wiceszef PiS. 4 listopada, jak wiemy, pani Nowacka skierowała jakieś uzupełnienie do prokuratury, nie na mnie, tylko na beneficjenta. Przecież nie ja wykonuję ten projekt tylko beneficjent. Od dwóch lat nie jestem ministrem. Ja zabezpieczyłem ten projekt hipoteką, wekslem i innymi zabezpieczeniami. Nie ma drugiego programu tak zabezpieczonego - podkreślił Czarnek.

Według Czarnka politycy koalicji rządzącej wyciągnęli ten temat, żeby przykryć sprawę z dywersją na kolei. Dlaczego od 4 listopada do 20 czekano? No dlatego, że punktowaliśmy bezlitośnie weekend w wykonaniu komandosów typu Siemoniak i dlatego trzeba było coś znaleźć na Czarnka, żeby lekko tam przyprószyć. To kapiszonek - wyjaśnił Czarnek.

Włodzimierz Czarzasty marszałkiem

Czarnek zaznaczył, że politycy koalicji rządzącej bali się głosowania nad Włodzimierzem Czarzastym. Mieli rację - powiedział polityk PiS.

Bano się głosowania, bo chodziło o sześć głosów. To by wywróciło koalicję do góry nogami. Skończyłoby tę koalicję - podkreślił Czarnek.

