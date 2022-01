„Pani poseł zachowuje się tak, jak się zachowuje. To jest jej sposób bycia. Wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Generalnie wszystkim moim przyjaciołom zalecam większą wstrzemięźliwość w korzystaniu z mediów społecznościowych. Zwłaszcza wieczorami” – w ten sposób minister Przemysław Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM odniósł się do wypowiedzi Beaty Mazurek. Europosłanka na Twitterze domagała się reakcji szefa MEiN na słowa małopolskiej kurator oświaty o szczepionkach przeciw Covid-19. Dopytywała, czy Czarnek „jest głuchy”.

