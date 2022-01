6422 nowe przypadki zakażenia koronawirusem znajdą się w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia – poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Andrzej Niedzielski. To o ponad 25 proc. więcej niż tydzień temu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Jakub Rutka / RMF FM

"I w zasadzie to, co jest bardzo niepokojące to, że to jest trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Te ostatnie trzy dni są bardzo niepokojące" - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

"Myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót dzieci do szkół 10 stycznia" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach.

"Ostatnie trzy dni, (kiedy mamy ponownie przyrosty zakażeń - przyp. red.) są bardzo niepokojące. Zobaczymy, co się będzie działo przez kolejne 3 dni - do środy" - podkreślił.

Gość Roberta Mazurka przypomniał, że od początku priorytetem rządu było utrzymanie nauki stacjonarnej jak najdłużej.

"Wyraźnie widzimy, jakie są negatywne skutki (nauki zdalnej - przyp. red.), widzimy to wyraźnie na oddziałach psychiatrii dziecięcej" - powiedział minister Niedzielski.