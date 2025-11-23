Europejscy liderzy przedstawili zmodyfikowaną wersję amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy - donosi Reuters. Jeden z punktów kontrpropozycji przewiduje stacjonowanie myśliwców NATO w Polsce. Agencja podaje też, że Europejczycy chcą, aby armia ukraińska liczyła 800 000 żołnierzy "w czasie pokoju".

Kontrpropozycja została opracowana przez tzw. europejskie mocarstwa E3 – Wielką Brytanię, Francję i Niemcy, / HENRY NICHOLLS/AFP / East News

Dokument, przygotowany na potrzeby rozmów dotyczących planu w Genewie, przewiduje, że ukraińskie siły zbrojne będą ograniczone do 800 000 żołnierzy "w czasie pokoju", a nie do ogólnego limitu 600 000 żołnierzy, jak proponuje plan amerykański.

Kontrpropozycja przewiduje też, że "negocjacje w sprawie terytoriów rozpoczną się od linii kontaktowej".

W dokumencie znalazł się również zapis o tym, że Ukraina otrzyma od USA gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO, a sam Sojusz zgadza się nie rozmieszczać na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk znajdujących się pod swoim dowództwem - podał Reuters.

Ukraina ma też przeprowadzić wybory "jak najszybciej" po podpisaniu porozumienia pokojowego. Kijów ma też otrzymać rekompensatę finansową, w tym z rosyjskich aktywów państwowych, które pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie naprawi szkód wyrządzonych Ukrainie.

Europejska propozycja mówi też o tym, że przystąpienie Ukrainy do NATO będzie zależało od zgody wszystkich członków Sojuszu, "a takiego konsensusu obecnie nie ma".

Kompletna propozycja Europy

1. Suwerenność Ukrainy zostanie ponownie potwierdzona.

2. Zostanie zawarte pełne porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO.

Wszystkie niejasności z ostatnich 30 lat zostaną wyjaśnione.

Punkt 3. planu USA został usunięty. Według projektu widzianego przez Reuters, brzmiał on: "Oczekiwane będzie, że Rosja nie zaatakuje swoich sąsiadów, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać.")

4. Po podpisaniu porozumienia pokojowego rozpocznie się dialog Rosja-NATO. Celem będzie omówienie kwestii bezpieczeństwa, stworzenie środowiska deeskalacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa globalnego oraz zwiększenie możliwości współpracy gospodarczej.

5. Ukraina otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa.

6. Liczebność ukraińskich sił zbrojnych zostanie ograniczona do 800 tys. żołnierzy w czasie pokoju.

7. Przystąpienie Ukrainy do NATO będzie możliwe tylko za zgodą wszystkich członków Sojuszu, której obecnie nie ma.

8. NATO zobowiązuje się, że wojska sojuszu nie będą stacjonować na Ukrainie w czasie pokoju.

9. Myśliwce NATO zostaną rozmieszczone w Polsce.

10. Gwarancje bezpieczeństwa USA (odzwierciedlające artykuł 5 NATO):

a. USA otrzymają rekompensatę za udzielone gwarancje.

b. Jeśli Ukraina zaatakuje Rosję, traci gwarancje.

c. Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, nastąpi skoordynowana odpowiedź militarna, przywrócone zostaną globalne sankcje, a wszelkie uznania nowych terytoriów i korzyści z porozumienia zostaną cofnięte.

11. Ukraina będzie mogła ubiegać się o członkostwo w UE i otrzyma tymczasowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego.

12. Kompleksowy globalny pakiet odbudowy Ukrainy będzie obejmował m.in.:

a. Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy na inwestycje w nowoczesne branże (technologie, centra danych, AI).

b. Współpracę USA i Ukrainy przy odbudowie i eksploatacji infrastruktury gazowej.

c. Wspólne działania na rzecz odbudowy miast i terenów dotkniętych wojną.

d. Rozwój infrastruktury.

e. Eksploatację minerałów i surowców naturalnych.

f. Specjalny pakiet finansowy Banku Światowego na przyspieszenie tych działań.

13. Reintegracja Rosji z gospodarką światową:

a. Zniesienie sankcji będzie następować etapami, po indywidualnych uzgodnieniach.

b. USA i Rosja podpiszą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej (energia, surowce, infrastruktura, AI, Arktyka).

c. Rosja zostanie ponownie zaproszona do G8.

14. Ukraina zostanie w pełni odbudowana i otrzyma odszkodowania, m.in. z zamrożonych aktywów Rosji, które pozostaną zablokowane do czasu wypłaty rekompensat.

15. Powstanie wspólna grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa (USA, Ukraina, Rosja, Europa), która będzie nadzorować realizację porozumienia.

16. Rosja prawnie zagwarantuje politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.

17. USA i Rosja zgodzą się na przedłużenie traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu Fair Start.

18. Ukraina zobowiąże się pozostać państwem bez broni jądrowej (zgodnie z Traktatem o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej).

19. Elektrownia jądrowa w Zaporożu zostanie ponownie uruchomiona pod nadzorem MAEA, a wyprodukowana energia będzie dzielona po równo między Rosję i Ukrainę.

20. Ukraina przyjmie unijne przepisy dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.

21. Terytoria:

Ukraina zobowiązuje się nie odzyskiwać okupowanych terytoriów siłą. Negocjacje terytorialne rozpoczną się od linii kontaktowej.

22. Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, zarówno Rosja, jak i Ukraina zobowiązują się nie zmieniać ich siłą. Gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku naruszenia tego zobowiązania.

23. Rosja nie będzie utrudniać Ukrainie korzystania z Dniepru do celów handlowych. Zostaną zawarte porozumienia umożliwiające swobodny transport zboża przez Morze Czarne.

24. Powstanie komisja humanitarna do rozstrzygania otwartych kwestii:

a. Wymiana wszystkich więźniów i ciał na zasadzie "wszyscy za wszystkich".

b. Zwolnienie wszystkich cywilnych więźniów i zakładników, w tym dzieci.

c. Uruchomienie programu łączenia rodzin.

d. Działania na rzecz złagodzenia cierpień ofiar konfliktu.

25. Ukraina przeprowadzi wybory tak szybko, jak to możliwe po podpisaniu porozumienia pokojowego.

26. Deklaruje się działania na rzecz złagodzenia cierpień ofiar konfliktu.

27. Porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego realizację będzie monitorować i gwarantować Rada Pokoju pod przewodnictwem prezydenta Donalda J. Trumpa. Za naruszenia przewidziane będą sankcje.

28. Po podpisaniu memorandum przez wszystkie strony, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po wycofaniu się obu stron do uzgodnionych punktów. Szczegóły zawieszenia broni, w tym monitoring, zostaną uzgodnione pod nadzorem USA.

Umierow: Plan pokojowy jest na końcowym etapie uzgodnień

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow stwierdził w niedzielę, że "plan pokojowego rozwiązania dla Ukrainy jest na końcowym etapie uzgodnień i odzwierciedla większość ukraińskich priorytetów".

Umierow jest członkiem ukraińskiej delegacji, która przeprowadza w Genewie spotkania z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii na temat planu pokojowego.

Agencja Reutera podała, że w Genewie rozpoczęły się już także główne rozmowy między delegacjami Ukrainy i USA.

"Aktualna wersja dokumentu, choć jest już na końcowym etapie uzgodnień, odzwierciedla większość kluczowych ukraińskich priorytetów. Bardzo cenimy sobie konstruktywną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz ich uważne podejście do naszych uwag - to pozwala posuwać się naprzód we wspólnym procesie. Oczekujemy dalszego postępu w ciągu dzisiejszego dnia" - napisał Umierow w komunikatorze Telegram.

Co zawiera amerykański plan?

28-punktowy plan pokojowy USA , który ujawniono w piątek zakłada m.in. przejęcie przez Rosję większości terenów Ukrainy, które zajęła dotychczas rosyjska armia, a także obszarów w obwodzie donieckim wciąż kontrolowanych przez Ukraińców. Ponadto, według planu, władze w Kijowie miałyby zrezygnować z członkostwa w NATO i zredukować liczebność armii do 600 tys. żołnierzy.

W ocenie większości państw europejskich propozycje amerykańskie są zbyt daleko idącymi ustępstwami na rzecz Rosji.

