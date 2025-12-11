Miniona noc przyniosła zmasowany atak ukraińskich dronów na terytorium Rosji. Resort obrony w Moskwie poinformował, że systemy obrony powietrzne zneutralizowały w sumie 287 bezzałogowców, przy czym część z nich leciała w stronę Moskwy. Lotniska obsługujące rosyjską stolicę zostały zamknięte na kilka godzin.

Rosyjski resort obrony poinformował, że w nocy ze środy na czwartek systemy obrony powietrznej zestrzeliły 287 ukraińskich dronów. Rozbijając na konkretne liczby: 118 bezzałogowców zneutralizowano nad obwodem briańskim, po 40 nad obwodami kałuskim i moskiewskim, 27 nad obwodem tulskim, 19 nad obwodem nowogrodzkim, 11 nad obwodem jarosławskim, 10 nad obwodem lipieckim, 6 nad obwodem smoleńskim, po 5 nad obwodami kurskim i orłowskim, 4 nad obwodem woroneskim i 2 nad obwodem riazańskim.

Ukraińskie drony leciały m.in. w kierunku Moskwy - mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że unieszkodliwiono 32 bezzałogowce. Samorządowiec nie podał żadnych szczegółów na temat skutków ataku, stwierdzając, że "w miejscach upadku szczątków (dronów) pracują służby ratunkowe".

Rosyjski kanał na Telegramie "Mash" przekazał, powołując się na relacje mieszkańców, że eksplozje odnotowano m.in. w Zielenogradzie, Ramienskoje, Dubnej i Siergijew Posadzie.

Rosawiacja, czyli rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego, poinformowała, że w wyniku ataku dronów na ponad siedem godzin zamknięto lotniska Domodiedowo, Szeremietiewo, Wnukowo i Żukowskij. Odwołane, opóźnione lub przekierowane na inne lotniska zostały w sumie 133 loty.

Inny z rosyjskich kanałów na Telegramie, "SHOT", przekazał, że do eksplozji, a następnie pożaru doszło w Nowogrodzie Wielkim, stolicy obwodu nowogrodzkiego. Telegramowa "ASTRA" poinformowała o ataku na fabrykę nawozów mineralnych Akron.

Ograniczenia w lotach wprowadzono również na lotniskach w Iwanowie, Tambowie, Jarosławiu, Władykaukazie, Groznym, Magasie, Machaczkale i Kałudze.