Jakie są efekty rozmów prezydenta RP Karola Nawrockiego w USA? Co udało się osiągnąć głowie państwa po spotkaniu z Donaldem Trumpem? Czy spór MSZ z Pałacem Prezydenckim przed wizytą Nawrockiego w USA osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorza Schetynę, senatora Koalicji Obywatelskiej, byłego marszałka Sejmu i szefa MSZ. Zapraszamy!

Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej / Piotr Mazur / RMF24

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w środę w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Według zapowiedzi KPRP, rozmowy prezydenta w Stanach Zjednoczonych miały dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, głównym tematem rozmowy miały być bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, także w zakresie współpracy zbrojeniowej.

O efektach wizyty Karola Nawrockiego porozmawiamy z Grzegorzem Schetyną, senatorem Koalicji Obywatelskiej, byłym marszałkiem Sejmu, wicepremierem, szefem MSZ i MSWiA.

