W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Jacka Czaputowicza, czy jeśli porozumienie między Putinem a Trumpem wejdzie w życie, to bezpieczeństwo naszego kraju będzie zagrożone. Plan mówi m.in. o rezygnacji Ukrainy z aspiracji do NATO, ograniczenie liczebności armii do 600 tys. żołnierzy oraz przekazaniu Rosji części terytorium.

Dwaj Ukraińcy podejrzewani o akt dywersji działali na zlecenie Rosji. Mężczyźni przygotowywali zamach, który mógł doprowadzić do katastrofy kolejowej. Czy w związku z tym Polska dyplomacja powinna zerwać relacje z Rosją?

Były bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego Tymur Mindicz, a także Ołeksandr Cukerman są poszukiwani listami gończymi w związku ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej w spółce Enerhoatom. 10 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły rozległy system korupcyjny w sektorze energetycznym. Jak ta sprawa wpłynęła na poparcie międzynarodowe dla Ukrainy?

Jaka powinna być reakcja MSZ po napadzie na polskiego ambasadora w Rosji?

