Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców - Cezary Kaźmierczak. Porozmawiamy z nim m.in. o najnowszych obietnicach wyborczych PiS i Platformy Obywatelskiej. Komu dałby 800 plus – wszystkim, jak deklarują obie największe partie, tylko osobom pracującym, co proponuje PSL, czy wyłącznie rodzinom gorzej sytuowanym, jak chciałby były lider Nowoczesnej Ryszard Petru? A może program 500 plus należałoby w ogóle zlikwidować?

Cezary Kaźmierczak / Tomasz Gzell / PAP

Zapytamy też, dlaczego rząd jest w stanie znaleźć pieniądze m.in. na 500 plus, "300 plus", bezpłatne leki dla seniorów i dzieci, dodatki energetyczne, tarcze antykryzysowe, a nie ma ich na podwyżki dla nauczycieli, pracowników opieki społecznej czy ratowników medycznych. To rzeczywiście kwestia trudnego wyboru czy kalkulacji politycznej?

Z prezesem Kaźmierczakiem porozmawiamy ponadto o najnowszych danych GUS, z których wynika, że polska gospodarka w pierwszym kwartale tego roku urosła o 3,9 proc. To więcej niż przewidywała znaczną część analityków. Czy to rząd tak dobrze sobie radzi, czy Polacy sobie radzą pomimo rządu? A skoro gospodarka ma się coraz lepiej, to kiedy zaczną spadać ceny?

