"Marcin Kierwiński i ci, co dowodzą policją, to Gang Olsena" – powiedział Zbigniew Bogucki w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityk odniósł się w ten sposób do ostatnich wydarzeń związanych z dywersją na kolei.

W normalnie funkcjonującym państwie, które jest w stanie zagrożenia, służby nadzorowane przez rząd, a docelowo przez Donalda Tuska, przyjeżdżają na miejsce i nie podejmują czynności? I rano się budzą, że warto coś tam zrobić? - mówił Bogucki, szefa Kancelarii Prezydenta RP o działaniach służb w zawiązku z ładunkami odkrytymi na torach.

Bogucki zaznaczył, że 9-10 września, gdy w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie drony "Rosja testowała polską obronę". Dziś mamy kolejny wrogi akt ze strony Federacji Rosyjskiej. Na szczęście bez ofiar - powiedział. Przez tę wyrwę przejechało od 9 do 12 pociągów. Każdy mógł się wykoleić, w każdej tej sytuacji mogli zginąć ludzie - dodał Bogucki. Nie mówię, żeby eskalować czy epatować, ale to zagrożenie było - dodał polityk.

Jeżeli zdarzenie ma miejsce po godz. 21., jak raportuje Kierwiński. Jadą tam funkcjonariusze, ale nie podejmują czynności, bo nie mają latarek, sprzętu, ochoty, rozkazu, bo nie ma nadzoru nad służbami, przecież to Gang Olsena, pan minister Kierwiński i ci, którzy dzisiaj dowodzą policją, to jest Gang Olsena - podkreślił Bogucki.

Bogucki wtrącił też, że podczas konferencji Kierwińskiego zabrakło Donalda Tuska. On ma tę wielką zdolność chować się wtedy, kiedy są trudne sprawy - powiedział.

Bogucki zaznaczył rónież, że prezydent, w pierwszych godzinach, w ogóle nie został poinformowany. Kancelaria Prezydenta sama dochodziła do tego, co się wydarzyło. Państwo polskie pod rządami Tuska śpi, nie działa - podkreślił polityk. Dowiadujemy się podobnie jak opinia publiczna, tu nie ma wielkiej różnicy - dodał.

Przypomnijmy, do dwóch aktów dywersji doszło w ostatnich dniach na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Zbigniew Bogucki / Jakub Rutka / RMF FM

