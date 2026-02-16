"Morawiecki coraz gorzej śpi, bo może się zaraz okazać, że Michał Kuczmierowski - czyli osoba, która zarządzała tym całym systemem (związanym ze sprawą stworzonej przez PiS Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - przyp.red.), co do którego prokuratura ma uzasadnione wątpliwości - za chwilę może pojawić się w Polsce" - powiedział Michał Szczerba w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24. "Tak samo jak osoba, która wyprowadzała pieniądze na szwajcarską spółkę Orlenu. I może sypać, sypać, sypać... Tak jak Paweł Sz. sypie w tej chwili w związku z aferą Red is Bad" - dodał europoseł Koalicji Obywatelskiej, mówiąc też m.in. o prezydencie i swoich wnioskach po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Wideo youtube

Słuchaj Radia RMF24>>>

Czy Polska powinna mieć broń nuklearną?

Polska powinna uczestniczyć we wszystkich formatach, aby zapewnić sobie ochronę nuklearną. Dlaczego nie też we "francuskim parasolu nuklearnym"? Podpisaliśmy umowę między Polską a Francją, która ma również aspekt związany z bezpieczeństwem, obroną - powiedział gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, odpowiadając na pytanie, czy powinniśmy mieć broń nuklearną.

Jeżeli to będzie potrzebne - z punktu naszego bezpieczeństwa - to będą oczywiście decyzje rządu i decyzje naszych wojskowych. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby być bezpiecznymi i to wszystko robimy. Program SAFE, ale również mocne sojusze. Po to byliśmy właśnie w Monachium (...). Ufam Amerykanom, wierzę w silne NATO i w to, że obecne turbulencje, których doświadczamy ze strony administracji Trumpa są tymczasowe - zaznaczył Michał Szczerba.

Jestem przekonany, że Ukraina, walcząca Ukraina daje nam czas, żebyśmy się przygotowali do ewentualnej reakcji. Wracam z Monachium i chcę powiedzieć jedną rzecz. Nikt nie wierzy, że Putin chce realnie zakończyć tę wojnę. On nastawił się na tryb wojenny i nawet jeżeli to będzie chwilowa przerwa, to jeżeli my nie pokażemy gotowości, nie będziemy odstraszać, nie będziemy realnie w gotowości do reakcji, może zaatakować ponownie - dodał.

Szczerba o SAFE: Przestajemy być kupcem, stajemy się producentem i partnerem

Dzisiaj fundusz SAFE ma mieć charakter rozwojowy. Czyli my za te środki, czy dzięki nim, zainwestujemy w nasze moce produkcyjne. Przestajemy być kupcem, stajemy się producentem i stajemy się partnerem - powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego.

Gość Rozmowy o 7 w Radiu RMF24 zaznaczył, że fundusz SAFE jest to "możliwość w tej chwili, którą mamy na stole". Nie ma lepszych pożyczek na rynku - powiedział, dodając: To jest budowa polskiego przemysłu obronnego. Przemysłu, który po pierwsze - da miejsca pracy, po drugie - da wzrost gospodarczy, po trzecie - da możliwość produkowania w Polsce.

Te wszystkie sprawy, decyzje, uzgodnienia z naszymi partnerami już w tej chwili trwają. My jesteśmy w pełnej gotowości, żeby w marcu podpisać umowę z Komisją, a Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie tutaj istotnym operatorem z punktu widzenia płatności, już ma gotowe konta, na które zostaną wpłacone te zaliczki piętnaście procent już w marcu. To powoduje, że zaczynamy od razu - poinformował Michał Szczerba.

Piotr Salak zapytał swojego gościa, czy powinno się ujawnić 129 projektów, na które zostaną wydane pieniądze z SAFE.

To jest też kwestia odpowiedzialności państwa i tego, co chcemy, żeby Rosjanie wiedzieli albo czego nie (...). Jednym z naszych partnerów będzie Ukraina, jeśli chodzi o budowę systemów antydronowych. Naszym obowiązkiem jest niepokazywanie, jakie systemy w tej chwili będziemy razem tworzyć - tworzyć w Polsce, dając również miejsca pracy naszym, naszym ludziom - powiedział Michał Szczerba.

Polityk KO o prezydencie: Ma kancelarię, która jest wstydem

Karol Nawrocki ma sporo za uszami. Ma kancelarię, która jest wstydem, ma człowieka Adama A., który usłyszał zarzuty za fałszowanie dokumentów (...). Taka osoba powinna zniknąć z życia publicznego, a nie być na pensji ministerialnej w Kancelarii Prezydenta RP. Ma Cenckiewicza, który nie ma dostępu do informacji niejawnych, czyli nie może skutecznie wykonywać swojej funkcji szefa BBN-u i ma w jednym miejscu przedstawicieli różnych frakcji, które siebie nienawidzą - punktował poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Karol Nawrocki kontra Włodzimierz Czarzasty

Piotr Salak zapytał Michała Szczerbę również o spór między prezydentem a marszałkiem Sejmu.

Nie ma żadnego sporu. To jest sztuczny spór, który Karol Nawrocki wytworzył wobec marszałka, który jest, można powiedzieć, w ostrej opozycji do prezydenta z bardzo twardo zakrojonym stanowiskiem, że jeżeli prezydent będzie zgłaszał projekty, które są niezgodne z Konstytucją, które naruszają nasze interesy, również w wymiarze europejskim, nie będą one rozpatrywane i blokowane - powiedział polityk koalicji rządzącej w Radiu RMF24.

"Morawiecki coraz gorzej śpi"

Dla mnie są istotne te sprawy, które są w tej chwili w obszarze mojej odpowiedzialności - powiedział Michał Szczerba, wymieniając kwestię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Morawiecki coraz gorzej śpi, bo może się zaraz okazać, że Michał Kuczmierowski - czyli osoba, która zarządzała tym całym systemem, co do którego prokuratura ma uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia gospodarności dla państwa - za chwilę może pojawić się w Polsce. Tak samo jak osoba, która wyprowadzała pieniądze na szwajcarską spółkę Orlenu. I może sypać, sypać, sypać, tak jak Paweł Sz. sypie w tej chwili w związku z aferą "Red is Bad" - powiedział Szczerba.

Pytany o to czy koalicja wycofuje się z postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, odpowiedział: Prezes Glapiński to nie jest totalnie postać z mojej bańki. To jest człowiek ze "stajni Kaczyńskiego" od początku lat dziewięćdziesiątych.

Nie jestem w polskim Sejmie, nie jestem w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dostrzegaliśmy podstawy postawienia prezesa Glapińskiego przed Trybunałem. Jeżeli analizy są w tej chwili inne, to rozumiem, że są też inne działania. (…). Bardzo ważna jest - poza kwestią prawną, która jest w tym momencie, rozumiem, zasadnicza - kwestia współpracy w prowadzeniu polityki pieniężnej i współpracy z rządem w zakresie polityki finansowej - powiedział gość Piotra Salaka.

Mamy świetnych ludzi w Radzie Polityki Pieniężnej. To są przedstawiciele jeszcze demokratycznego Senatu: pan Kotecki, pan Litwiniuk. (…). Oni często - będąc jeszcze w mniejszości w Radzie Polityki Pieniężnej - są w stanie narzucić swój punkt widzenia i dobre rozwiązania dla Polski - dodał Michał Szczerba.