Siedziba sztabu sił NATO w Laponii powstanie w mieście, które jest oficjalną siedzibą świętego Mikołaja - czyli w Rovaniemi na północy Finlandii. Szef fińskiego ministerstwa obrony Antti Hakkanen ogłosił w poniedziałek, że wzmocni to odstraszanie i obronę Sojuszu, również w arktycznych regionach.
Jak poinformował minister obrony Finlandii Antti Hakkanen, działania grupy bojowej FLF Finland (Forward Land Forces) będą skoncentrowane głównie na północnych terenach kraju. Siedzibą dowództwa i głównym miejscem manewrów wybrano Rovaniemi - miasto położone na granicy koła podbiegunowego - oraz pobliski poligon Rovajarvi, największy tego typu obiekt w Europie Północnej.
Jak podkreśla szef fińskiego resortu obrony, to właśnie tam NATO ma najlepsze warunki do prowadzenia ćwiczeń, szybkiego reagowania oraz potwierdzania swojej obecności w regionie. FLF Finland stanowi element szerszej koncepcji Wysuniętej Obecności NATO (Forward Presence), polegającej na rozmieszczeniu sojuszniczych sił w krajach sąsiadujących z potencjalnymi zagrożeniami.
Nowa grupa bojowa w Laponii pozostaje pod przewodnictwem Szwecji. Oprócz wojsk szwedzkich, w operacji uczestniczą również żołnierze z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz nordyckich sojuszników: Norwegii, Danii i Islandii. W początkowej fazie jednostka liczyć będzie kilkuset żołnierzy, regularnie ćwiczących z fińską armią. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w razie potrzeby i w zależności od sytuacji bezpieczeństwa, liczebność sił może zostać zwiększona do rozmiarów brygady, czyli nawet 3-5 tysięcy żołnierzy.
To nie jedyne wzmocnienie obecności NATO w Finlandii. W 2025 roku Sojusz zdecydował o utworzeniu przy sztabie generalnym fińskich sił zbrojnych w Mikkeli, na południowym wschodzie kraju, specjalnej struktury dowodzenia wojsk lądowych dla obszaru Skandynawii. Mikkeli znajduje się zaledwie 140 kilometrów od granicy z Rosją.
Finlandia dołączyła do NATO wiosną 2023 roku, kończąc tym samym swoją długoletnią politykę neutralności. Decyzja o przystąpieniu do Sojuszu była bezpośrednią reakcją Helsinek na rosyjską inwazję na Ukrainę.